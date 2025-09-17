היום, 17 בספטמבר 2025, מציינים בלבנון את יום השנה למתקפת הביפרים, אירוע שהותיר את חותמו על התודעה הציבורית והפך לנקודת ציון במאבק מול ישראל.

מתקפה זו, שבוצעה על ידי המוסד הישראלי, כללה סדרת פיצוצים מתואמים של אלפי זימוניות (ביפרים) ומאות מכשירי ווקי-טוקי של פעילי חזבאללה בלבנון ובסוריה, בתאריכים 17–18 בספטמבר 2024.

מתקפת הביפרים, נהרגו לפחות 59 בני אדם (כולל 33 בלבנון ו-26 בסוריה) ונפצעו כ-4,500, מתוכם מאות באורח קשה עד אנוש, הייתה מכה משמעותית למערך התקשורת של חזבאללה. מזכ"ל חזבאללה, חסן נסראללה, אף הגדיר את המתקפה כ"מכה חסרת תקדים בהיסטוריה של ההתנגדות בלבנון".

כזכור גם ג'וואד נסראללה, בנו של חסן נסראללה סיפר על מצבו של אביו לאחר מתקפת הביפרים וחיסול פואד שכר, רמטכ״ל הארגון: 'אז אמר שאביו הפך לאדם אחר, חסר מצב רוח ועצוב.

התקשורת הערבית, ובפרט העיתונות הלבנונית, מקדישה היום תשומת לב מיוחדת לאירוע. עיתון "אל-אח'באר" הלבנוני, לדוגמה, מקדיש את עמוד השער שלו לסמליות המתקפה ומשמעותה לארגון.

על שער העיתון מופיע פעיל שעיניו מכוסות בסרט אדום ועליו כתוב "חוסיין". הוא האימאם חוסיין בן עלי, שנהרג בקרב כרבלא והפך לדמות מופת עבור השיעים, כדי לחזק את הקשר "כביכול" בין הקרבה ההיסטורית לבין ההווה הלוחמני של הארגון, שברקע נראית דמותו המחויכת של חסן נסראללה.

הכיתוב הראשי והגדול על השער, "והם עדיין רואים!", משדר סוג של מסר עם נחישות: למרות השיבושים, הפגיעות הקשות וניסיונות ישראל לקטוע את הארגון, העיניים עדיין פקוחות.