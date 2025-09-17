כיכר השבת
החיים אחרי נסראללה

שנה למבצע הביפרים: חיזבאללה מנסה להציג חוסן עם סרטון "התאוששנו" | צפו

במלאות שנה לפיצוץ הביפרים בלבנון, מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם צפוי לנאום היום | במקביל הארגון שידר סרטון תדמית חדש שמציג התאוששות גבולית (העולם הערבי)

סרטון ההתאוששות של חיזבאללה (צילום: רשתות ערביות | תרגום ד"ש)

עם ציון שנה לאירוע הביפרים ההרואי בלבנון, מזכ"ל , השייח' נעים קאסם, שנכנס לתפקידו לאחר חיסולו של חסן נסראללה ימים ספורים לאחר פיצוץ המטענים, צפוי לשאת היום נאום. הנאום נועד לחזק את הלכידות הפנימית של הארגון ולהציג את אירועי המלחמה כהוכחה ל"קנוניה" רחבה נגדו.

במקביל, הארגון הפיץ הבוקר סרטון מיוחד בשם "התאוששנו" (تعافينا), שישודר הערב בערוץ "אל-מנאר". הסרטון מהווה פרק מיוחד לציון השנה הראשונה ל"פשע פיצוץ מכשירי הזימונית והאלחוט". הוא מציג סיפורי גבורה, אומץ לב, התאוששות וצמיחה, ומבקש לשדר מסר של חוסן ותקווה. הסרטון מדגיש: "למרות הפצעים, למרות הסבל, למרות העייפות - נמשיך את הדרך, בעזרת האל". הוא קובע כי למרות הכוונה "להרוג 4,000 איש בדקה אחת", רוח הארגון "אינה נשברת".

לא קשה לשים לב שמי שנפקד מהסרטון זה מנהיג חיזבאללה הנוכחי נעים קאסם, שכנראה לא ממש פופולרי, בטח לא בצילו של חסן נסראללה.

