עם ציון שנה לאירוע הביפרים ההרואי בלבנון, מזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, שנכנס לתפקידו לאחר חיסולו של חסן נסראללה ימים ספורים לאחר פיצוץ המטענים, צפוי לשאת היום נאום. הנאום נועד לחזק את הלכידות הפנימית של הארגון ולהציג את אירועי המלחמה כהוכחה ל"קנוניה" רחבה נגדו.

שנה למתקפה שהורידה את חזבאללה על הברכיים - כך סיקרו אותה בלבנון דני שפיץ | 10:35

במקביל, הארגון הפיץ הבוקר סרטון מיוחד בשם "התאוששנו" (تعافينا), שישודר הערב בערוץ "אל-מנאר". הסרטון מהווה פרק מיוחד לציון השנה הראשונה ל"פשע פיצוץ מכשירי הזימונית והאלחוט". הוא מציג סיפורי גבורה, אומץ לב, התאוששות וצמיחה, ומבקש לשדר מסר של חוסן ותקווה. הסרטון מדגיש: "למרות הפצעים, למרות הסבל, למרות העייפות - נמשיך את הדרך, בעזרת האל". הוא קובע כי למרות הכוונה "להרוג 4,000 איש בדקה אחת", רוח הארגון "אינה נשברת".

לא קשה לשים לב שמי שנפקד מהסרטון זה מנהיג חיזבאללה הנוכחי נעים קאסם, שכנראה לא ממש פופולרי, בטח לא בצילו של חסן נסראללה.