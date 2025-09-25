כיכר השבת
איך הם עושים את זה? ברצועת עזה כבר סוחרים באייפון 17 מוברחים

ימים ספורים לאחר ההשקה הגלובלית, מכשירי iPhone 17 Pro Max הוברחו לרצועת עזה, עוד לפני המועד הרשמי להשקה בישראל (העולם הערבי)

סוחר עזתי עם האיפון החדש (צילום: מסך)

מכשירי האייפון 17 פרו מקס הגיעו לרצועת 'בהברחות' ימים ספורים בלבד לאחר ההשקה הגלובלית שלהם. ההגעה המוקדמת בולטת במיוחד, שכן ניתן להשיג את האייפונים החדשים ברצועה עוד לפני מועד ההשקה הרשמי בישראל, שנקבע ל-26 בספטמבר, כאשר ההשקה העולמית הרשמית התרחשה ב-9 בספטמבר.

סוחרים ברצועת מפרסמים כי "כמות גדולה של אייפון 17 פרו מקס הגיעה לעזה ב-24 השעות האחרונות". חנות בשם "אל-באשא פון" מצהירה כי היא סיפקה את המכשיר בכל הצבעים ובכמויות גדולות ברצועת עזה, החנות מציינת כי יש ברשותה את דגם אייפון 17 בעל זיכרון של 256 ג'יגה בייט, שמתואר כ"המכשיר הדק ביותר בעולם".

הגעת המכשירים החדשניים והיקרים ביותר בעולם היא עוד מראה לפנים על שקרי עזה, כי בעוד שכל העולם בוכים על הרעב בעזה והמרדף אחרי אוכל, הפעילות ברצועה מתמקדת בהשגת האייפון 17 פרו מקס החדש.

ברשת היו שטענו כי לתושבי עזה יש כעת את הפלאפון הכי עדכני לצלם את סרטוני הרעב שלהם שישפיעו על האידיוטים השימושיים בעולם. בנוסף לחששות הכלכליים-חברתיים, עצם יכולת ההברחה של מכשירים מתקדמים בכמות גדולה מעלה תהיות ביטחוניות "אם הם מבריחים לעזה אייפונים, מה עוד הם מבריחים?!

3
מעניין שמשווקים שם טלפונים כל כך יקרים, שמעתי שהציבור שם עני, ורעב ללחם. לא מאמין שיש לעזתים כסף לקנות את זה.
האויב הערבי
2
איך יכול להיות שיש להם טלפונים והם מתים מרעב ושחורים מאבק כי אין להם מים ? נ.ב תסתכלו על הסביבה איזה יפה כמה סחורה יש ...אוכל אין
ישראל
1
תגידו, אתם באמת לא רואים שזה תמונה בAi?
🤔

