מכשירי האייפון 17 פרו מקס הגיעו לרצועת עזה 'בהברחות' ימים ספורים בלבד לאחר ההשקה הגלובלית שלהם. ההגעה המוקדמת בולטת במיוחד, שכן ניתן להשיג את האייפונים החדשים ברצועה עוד לפני מועד ההשקה הרשמי בישראל, שנקבע ל-26 בספטמבר, כאשר ההשקה העולמית הרשמית התרחשה ב-9 בספטמבר.

סוחרים ברצועת עזה מפרסמים כי "כמות גדולה של אייפון 17 פרו מקס הגיעה לעזה ב-24 השעות האחרונות". חנות בשם "אל-באשא פון" מצהירה כי היא סיפקה את המכשיר בכל הצבעים ובכמויות גדולות ברצועת עזה, החנות מציינת כי יש ברשותה את דגם אייפון 17 בעל זיכרון של 256 ג'יגה בייט, שמתואר כ"המכשיר הדק ביותר בעולם".

הגעת המכשירים החדשניים והיקרים ביותר בעולם היא עוד מראה לפנים על שקרי עזה, כי בעוד שכל העולם בוכים על הרעב בעזה והמרדף אחרי אוכל, הפעילות ברצועה מתמקדת בהשגת האייפון 17 פרו מקס החדש.

ברשת היו שטענו כי לתושבי עזה יש כעת את הפלאפון הכי עדכני לצלם את סרטוני הרעב שלהם שישפיעו על האידיוטים השימושיים בעולם. בנוסף לחששות הכלכליים-חברתיים, עצם יכולת ההברחה של מכשירים מתקדמים בכמות גדולה מעלה תהיות ביטחוניות "אם הם מבריחים לעזה אייפונים, מה עוד הם מבריחים?!