פחות משעה לאחר שהחות'ים בתימן הודיעו היום (חמישי) כי הרמטכ"ל מוחמד עבד אל-כרים אל-גמארי נהרג "כשהיד בדרך לירושלים, בעת שמילא את חובת הג'יהאד", ראש מועצת המנהלים של מיליציית החות'ים הטרוריסטית, מהדי אל-משאט, הוציא צו הממנה את האלוף יוסף חסן אסמעיל אל-מדאני לראש מטה משרד ההגנה של הארגון.

אל-מדאני נחשב לסגן מפקד המיליציה החות'ית ויד ימינו של מנהיגה, עבד אל-מאליק אל-חות'י. הוא קרוב משפחה של מנהיג החות'ים ונחשב ל"דודו" בשל נישואיו לאחייניתו.

אל-מדאני, מפקד קורפוס האזור החמישי (הים האדום) שאחראי על אזורי החוף בשליטת תימן ועל הזרוע הימית החות'ית, והוא נחשב מהמפקדים הבכירים בארגון.

על פי הדיווחים בתימן, אל-מדאני הוא החולייה המקשרת העיקרית בין המיליציות החות'יות, משמרות המהפכה האיראניים וחיזבאללה. הוא היה אחראי על התקשורת והפיקוח על הכשרת חבריהן שם, הבאת מומחים ומאמנים איראנים וחיזבאללה לתימן, ופיקוח על הפעולות הלוגיסטיות לתמיכה הניתנת לחות'ים.

משרד החוץ האמריקאי הכניס את יוסף אל-מדאני לרשימת הסנקציות נגד טרור בטענה שהוא מהווה סיכון משמעותי לביצוע פעולות טרור המאיימות על ביטחונם של אזרחי ארה"ב והאינטרסים שלה.

הרמטכ"ל הקודם מוחמד עבד אל-כרים אל-גמארי הותקף על ידי ישראל בשתי הזדמנויות שונות - והיום אישרו בתימן שהוא לא בין החיים, מבלי להתייחס לנסיבות. ברשת אל-ערביה הסעודית דווח כי אל-גמארני נהרג באותה התקיפה ב-28 באוגוסט שבה חוסלו ראש הממשלה אחמד א-רהאווי ושורת שרים. עם זאת, לא ברור אם מת לאחרונה מפצעיו או שחוסל כבר באותו היום.

אל-גמארי שחוסל נחשב גם הוא לאחד ממקורביו הבודדים של המנהיג אל-חות'י, וכמי שעמד לצידו בקרבות שונים. לפי הדיווחים, בשנת 2012 הגיע לדאחייה של ביירות בלבנון ועבר מספר קורסים בהדרכת גורמי חיזבאללה. בהכשרתו קיבל גם הדרכה ממשמרות המהפכה של איראן. לפי משרד האוצר האמריקני, אל-גמארי הנחה על פריסה ורכישה של אמצעי לחימה שונים בתימן, כולל כטב"מים, ופיקח על תקיפות נגד מטרות סעודיות.

בניגוד לנהוג, ההודעה על מותו של אל-גמארי לא פורסמה על-ידי הדובר הצבאי יחיא סריע. בהודעתם, החות'ים הוסיפו כי מלווים שהיו עם אל-גמארי מתו עימו, וכך גם בנו חוסיין בן ה-13. "סבבי העימות עם האויב לא הסתיימו", אמרו. "האויב הציוני יקבל את העונש על הפשעים שביצע עד שירושלים תשוחרר. דמם של המנהיגים יוצר אנשים חזקים".