דיווח מדאיג: כך מתכנן הרודן הטורקי להרחיב את שליטתו בסוריה

טורקיה תעביר בשבועות הקרובים סיוע צבאי לצפון סוריה, במטרה שישמש לטובת לחימה נגד חמושים כורדים בסמיכות לגבול עם טורקיה, כך דווח בשם גורמים טורקיים | לפי הדיווח, תוכנית הסיוע תכלול בין היתר מערכות הגנה אווירית, מכוניות משוריינות, ציוד ארטילרי ורחפנים (מדיני, העולם הערבי)

ארדואן (שאטרסטוק)

במהלך דרמטי ושובר שוויון באזור, טורקיה מתכננת לספק ציוד צבאי נרחב לסוריה במהלך השבועות הקרובים, כך עולה מדיווחים של גורמים טורקיים בכירים בסוכנות הידיעות בלומברג היום (שישי).

על פי הדיווח, האספקה המתוכננת כוללת רכבים משוריינים, מל"טים, ארטילריה, טילים ומערכות הגנה אווירית מתקדמות שייפרסו בצפון סוריה. הגורמים הבהירו כי הפריסה תימנע מאזור הדרום מערבי כדי לא לעורר מתחים עם ישראל.

נשיא סוריה החדש אחמד א-שראע, זקוק לסיוע בבניית צבא מחדש לאחר שישראל השמידה חלק ניכר מהארסנל הצבאי הסורי, מיד לאחר הדחתו של אסד.

מעבר לאספקת הנשק, טורקיה וסוריה דנות בהרחבה משמעותית של הסכם ביטחוני קיים בן כמעט שלושה עשורים. ההסכם הנוכחי מאפשר לטורקיה לתקוף מיליטנטים כורדים הפועלים במרחק של עד 5 קילומטרים מהגבול. כעת, אנקרה מבקשת להרחיב את הטווח המותר לתקיפה ל-30 קילומטרים, פי שישה מהמצב הנוכחי.

טורקיה מצפה מא-שראע להתנגד לדרישות כורדיות לאוטונומיה מוגברת, במיוחד באזורי הגבול. בנוסף, אנקרה מבקשת שהמנהיג הסורי יצמצם את גישת הכוחות הכורדים לשדות נפט וגז, מתוך חשש שההכנסות מועברות למפלגת הפועלים הכורדית.

