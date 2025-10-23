ברקע רצף התקיפות הישראליות בדרום לבנון כנגד אתרי חיזבאללה, מקור ביטחון לבנוני, אמר היום (חמישי) לעיתון א-דיאר הלבנוני, כי חיזבאללה קיבל החלטה להגיב "באופן ישיר" על כל תקיפה ישראלית ביבשה.

המקור הביטחוני הלבנוני הוסיף, כי חיזבאללה, חסין היום הרבה יותר ממה שהיה לפני המלחמה בשנת 2024 מסיבות רבות, משום שישראל לא מכירה את בכיריו שמונו לאחרונה והיא לא מסוגלת לפגוע בהם וההוכחה לכך היא שישראל פוגעת בפעילים של הארגון, אך לא מצליחה לפגוע בבכירים בארגון.

המקור ציין, כי חיזבאללה הסיק את המסקנות מהמלחמה האחרונה ומחיסולם של בכיריו ובראשם מנהיג הארגון חסן נסראללה ולכן פיתח תוכנית צבאית שונה מקודמתה, המעניקה לו את היכולת "להגן ולהרתיע את האויב הישראלי".

במקביל, הערוץ הסעודי "אל-חדת'" ציטט "גורם ביטחוני בכיר ישראלי" שאמר כי הפעולות האחרונות בחזית הצפונית נועדו למטרות הגנה וכדי לעבור להתקפה. לדבריו, התקיפות בלבנון נועדו כדי למנוע את שיקום התשתיות הצבאיות של חיזבאללה. הוא הדגיש כי ישראל לא תאפשר את השיקום שלהן.

"אנחנו פועלים במסגרת מנגנון תיאום ומשתפים פעולה עם ארה"ב, יוניפי"ל וצבא לבנון. אנחנו מטפלים בכל איום מיידי בתוך לבנון באופן ישיר", הסביר הגורם הישראלי. בנוגע לתהליך השיקום של הכפרים בדרום לבנון, הגורם הישראלי אמר כי "אין סיבה לנוכחות אזרחים" באותו אזור.

הגורם הביטחוני ציין כי מבנים ליד גדר הגבול עם ישראל הם למעשה כיסוי אזרחי לחיזבאללה. בנוגע לאפשרות של נסיגה מחמש נקודות השליטה בדרום לבנון, הוא אמר כי מדובר ב"החלטה מדינית".

בנוסף, בערוץ אל-ערביה הסעודי ציטטו בכיר צבאי ישראלי שאמר: "מטרת התקיפות שלנו היא למנוע מחיזבאללה לבנות מחדש את התשתית הצבאית שלו - לא נאפשר לו להשתקם. נטפל מיד בכל ניסיון של חיזבאללה לבנות את כוחו ונפעל נגד כל איום בלבנון באופן ישיר"

הוא הוסיף: "אנחנו עוקבים אחר כל פעילות של חיזבאללה לאורך החזית. תקפנו וחיסלנו יותר מ-300 פעילי חיזבאללה מאז הסכם הפסקת האש".

מוקדם יותר דובר צה"ל אישר כי חיל האוויר תקף מטרות טרור של חיזבאללה במרחב אל-בקאע שבלבנון. בין המטרות שהותקפו מחנה המשמש לאימוני מחבלים של ארגון הטרור, ובו מחבלים. כמו כן, הותקפו תשתיות צבאיות באתר לייצור טילים מדויקים של חיזבאללה באזור, ותשתיות טרור באתר צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב שרבין שבצפון המדינה.

"אחסון אמצעי הלחימה, הימצאותם של תשתיות הטרור וקיום אימונים צבאיים נגד מדינת ישראל על ידי מחבלי חיזבאללה מהווים הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל", מסר דובר צה"ל.