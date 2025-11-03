דובר משמרות המהפכה, בריגדיר-גנרל עלי מוחמד נאייני, חשף אמש (ראשון) פרטים חדשים על נסיבות חיסולו של איסמאעיל הנייה, לשעבר ראש הלשכה המדינית של חמאס, ביולי 2024 בטהראן.

החיסול התרחש ב-31 ביולי 2024, שעות ספורות לאחר טקס ההשבעה של נשיא איראן החדש, מסעוד פז'שכיאן. הנייה שהה באותה עת בבית הארחה יוקרתי של כוח קודס בצפון טהראן, מתחם שבו התארח לעיתים קרובות במהלך ביקוריו במדינה.

לפי הגרסה שסיפק בריאיון לטלוויזיה הממלכתית באיראן, הנייה חוסל באמצעות טיל מדויק ששוגר לעברו בעקבות שיחת טלפון שקיבל – ולא באמצעות מטען חבלה שהוטמן בחדר שבו שהה, כפי שדווח עד כה.

לדברי דובר משמרות המהפכה, הטיל נורה ממרחק לעבר חלון חדרו של הנייה ופגע ישירות בגופו בשעה שאחז במכשיר הטלפון. "ההתנקשות בהנייה לא כללה שום פעולת חבלה", אמר נאייני. "טיל נורה ממרחק מסוים ופגע ישירות בחלון, בשעה שהוא היה בשיחת טלפון - מאותו כיוון שממנו הגיע הטיל".

בהתייחס ל"מלחמת 12 הימים" נגד איראן, אמר נאייני כי ביקורו של מפקד משמרות המהפכה, הגנרל חוסיין סלאמי, בעיר בנדר עבאס ביום שלפני מותו (חוסל בתקיפה ישראלית) היה חלק מההכנות למלחמה, והדגיש כי בימים שקדמו לה הייתה כוננות מבצעית מלאה.

"יומיים לפני המלחמה אמר סלאמי: היכולות שלנו בטכנולוגיית הטילים עלו בלפחות 40% לאחר המתקפה על ישראל באוקטובר, והדבר יתבטא במלחמה החדשה" אמר.

דובר משמרות המהפכה המשיך: "לאחר חיסול המפקדים (במבצע "עם כלביא" ביוני 2025), בשעה 4:00 לפנות בוקר, פתחנו בפעולות באמצעות כטב"מים, ובערב אותו היום שוגרו גם הטילים".

נאייני טען כי למנהיג העליון, האייתוללה עלי ח'אמנאי, היה בימים ובשעות הראשונות של המלחמה תפקיד מרכזי "בארגון מחדש של מחזור הפיקוד והשליטה", והסביר: "לא ציפינו שהאויב יכוון את התקפתו הראשונה דווקא נגד מפקדים צבאיים".

לדבריו, "מהיום החמישי ועד השמיני היה לנו יתרון מוחלט בלחימה, וביום האחרון השגנו ניצחון מוחלט" - אף ש"ישראל ניסתה ביום האחרון להציג מצג שווא של עוצמה, אך המשכנו לשגר טילים עד לרגע האחרון".

נאייני התרברב כי "הבעיה של האויב איננה רק מחסור בתחמושת - הבעיה העיקרית היא היעדר טכנולוגיה, חולשה במערכות ההגנה האווירית ובידע הטכני, ואין כיום כל סימן להשגת יכולות אסטרטגיות חדשות או היערכות שתאפשר לו לשוב ולרדוף אחר מטרות חדשות או לשפר את כוח ההרתעה שלו".