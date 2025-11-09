נשיא סוריה אחמד א-שרע (אל-ג'ולאני) הגיע הלילה (בין שבת לראשון) לביקורו הרשמי הראשון בארצות הברית, כתשעה חודשים אחרי שעלה לשלטון. כך על פי סוכנות הידיעות הסורית "סאנא", המזוהה עם משטרו של נשיא סוריה החדש.

א-שרע הוא הנשיא הסורי הראשון שמגיע לביקור רשמי בוושינגטון מאז קום המדינה ב-1946 - וצפוי להיפגש מחר עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבית הלבן.

כזכור, במסגרת הביקור הראשון בארה"ב השתתף א-שרע בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, נאם - והיה לנשיא סוריה הראשון שנואם במעמד זה מאז 1967.

לפי הדיווחים, הפעם בביקור א-שרע וטראמפ צפויים לדון בפגישתם מחר בין היתר במשא ומתן הישיר שמתנהל בין סוריה לישראל בחודשים האחרונים על הסכם ביטחוני.

לפי הדיווחים בתקשורת הערבית, לא-שרע יש עוד כמה מטרות בביקור החשוב הזה מבחינתו. על פי דיווח הבוקר בעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הקטארי, הסרת הסנקציות שנותרו על סוריה - ובראשן "חוק קיסר" - נמצאת בראש סדר העדיפויות של א-שרע. החוק נועד להעניש גופים שהעניקו תמיכה כלכלית למשטר אסד.

הוזכר כי החוק, שחוקק בתגובה לטבח שביצע המשטר שנפל, מטיל סנקציות קשות על סוריה, שפוגעות בכלכלה הסורית, מונעות את השתלבותה מחדש במערכת הפיננסית העולמית ומעכבות את זרימת ההשקעות ואת המעורבות של גופים במאמצי השיקום.

רק ביום שישי האחרון הסירה מועצת הביטחון של האו"ם הסירה את הסנקציות על א-שרע, כאשר 14 מדינות תמכו בהחלטה ורק סין נמנעה. בהמשך גם ממשלת בריטניה הודיעה על הסרת הסנקציות נגד הנשיא הסורי.