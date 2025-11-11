מה קרה שפתאום הם החליטו להפסיק? ראשי הנהגת החות'ים הודיעו במכתב מפורט לארגון הטרור חמאס, כי החליטו לעצור את תקיפותיהם נגד ישראל ונגד כלי שיט בים האדום, ברקע הפסקת האש ברצועת עזה.

לדבריהם: "אנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות", כשהם מוסיפים: "אנו מצהירים כי אם האויב יחדש את תוקפנותו נגד עזה, נחזור לפעילותנו הצבאית עמוק בתוך הישות הציונית, ונחזיר את האיסור על השיט הישראלי בים סוף ובים הערבי".

רק לפני כשבוע, ראש הממשלה התייחס לאיום הנשקף מהחות'ים בתימן, ואמר כי "נעשה כל מה שנדרש כדי לסלק את האיום הזה", אחד מבכירי המורדים החות'ים בתימן, מוחמד אל-בוכיתי, הגיב לדברי נתניהו ואמר כי ארגונו יפעל בעוצמה נגד ישראל. לדבריו "לא נחכה למקום ולזמן המתאימים - נגיב מיד ובכאב".

בראיון לערוץ אל-ג’זירה התייחס מוחמד אל-בוכיתי, חבר הלשכה המדינית של ארגון החות'ים, לדבריו של ראש הממשלה ואמר כי דבריו של נתניהו נכונים, וכי "אנחנו מהווים סכנה קיומית על ישראל". לדבריו, "סופה של הישות הזאת ייגרם על ידי החות'ים". הוא הוסיף כי תנועתו רואה עצמה חלק מציר ההתנגדות הנתמך בידי איראן, והזהיר כי "אם ישראל תהיה מעורבת בתוקפנות כלשהי נגד תימן - התגובה תהיה מיידית וכואבת".

בהמשך דבריו, פנה אל-בוכיתי ישירות לישראל, לארצות הברית ולבריטניה, והבהיר: "אנחנו לא מאמינים ברעיון של השמירה על הזכות להגיב במקום ובזמן המתאימים". לדבריו, "כמו שנלחמנו באומץ כדי להגן על הפלסטינים - נילחם באומץ כדי להגן על עצמנו, ואנחנו בטוחים בניצחון".

אל בוכיתי אמר כי החות'ים מוכנים למלחמה ישירה עם ישראל, גם אם המדינות הערביות באזור לא יתמכו בכך. לדבריו, "כל מדינה ערבית או מוסלמית - או שהיא נלחמת בציונים, או שהיא פועלת למענם. הן אלה שעוצרות את הטילים שלנו ואת כלי הטיס הבלתי מאוישים שלנו מלהגיע לישראל".

לדבריו, "הטילים שנורו מתימן לעבר ישראל נועדו להקל על הלחץ בעזה", וטען שאילולא תקיפות אלה - "המצב בעזה היה הרבה יותר גרוע".