כ-21 מיליון עיראקים יצאו היום (שלישי) לבחור את 329 הנציגים בפרלמנט. על המושבים מתמודדים יותר מ-7,000 מועמדים ממפלגות שונות. על פי ועדת הבחירות, ההצבעה תימשך עד השעה 18:00 (שעון מקומי) ואין כוונה לאפשר הארכת זמן.

כבר ביום ראשון הצביעו 1.3 מיליון אנשי ביטחון עיראקיים, ביניהם גם אנשי אל-חשד א-שעבי (ארגון גג של המיליציות בעיראק), בהצבעה מיוחדת של כוחות הביטחון.

הבחירות לפרלמנט עשויות להביא עמן השלכות משמעותיות לישראל. בין היתר, הפרלמנט והממשלה החדשים יחליטו על עתיד המיליציות הפרו-איראניות במדינה, על הקשר עם איראן ועל העמדה שעיראק תנקוט בכל עימות עתידי אפשרי בין הציר השיעי-איראני לבין ישראל.

ראש הממשלה הנוכחי, מוחמד אל-סודאני, זוכה להערכה על היציבות ועל תנופת הבנייה, עומד בראש גוש מפלגות שיעיות הצפוי לזכות במירב הקולות. חלק ממפלגות הגוש מייצגות אינטרסים איראניים מובהקים, או מהוות זרועות פוליטיות של מיליציות.

אל-סודאני מציג את עצמו כמי שיכול לאזן בין האינטרסים האמריקאיים והאיראניים, וטוען כי שילוב המיליציות בפוליטיקה הוא "פתרון טוב" שיוביל אותן להניח את נשקן. אולם המיליציות עצמן דוחות זאת. ג'עפר אל-חוסייני, דובר "גדודי חיזבאללה", המיליציה החזקה והקרובה ביותר לאיראן, הכריז בעצרת בחירות כי "נשקנו יישאר בידינו".

בעיראק קיימת חלוקה עדתית של תפקידי ראשי המדינה בדומה ללבנון. ראש הממשלה חייב להיות מוסלמי שיעי, הנשיא חייב להיות בן למיעוט הכורדי ויו"ר הפרלמנט חייב להיות מוסלמי סוני. כמו כן, קיימות הקצאות למושבים עבור מיעוטים ונשים בפרלמנט.

כצפוי, הבחירות לא נטולות הפרות ואירועים חריגים. כך, לדוגמה, משרד הפנים העיראקי הודיע הבוקר כי שני שוטרים נורו למוות מחוץ למשרדים של מועמדים לבחירות במחוז כירכוכ.

תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות הציגו אירועי אלימות ומהומות באזורי הקלפיות, לרוב בין תומכי המתמודדים לבין כוחות הצבא העיראקי שנשלח לשמור על הסדר.