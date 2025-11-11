ברקע השוד המהדהד במוזיאון הלובר בצרפת, גם המוזיאון הלאומי בדמשק, אחד ממוסדות התרבות העתיקים ביותר במזרח התיכון, נפגע מגניבה של שישה פסלים עתיקים. הם נגנבו מאחד החלקים החשובים ביותר במוזיאון, מקומם של חפצים מהתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית.

על פי הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, מקור מהמוזיאון, שבו מוצגים אוסף המציג מורשת ארכיאולוגית ואמנותית סורית, אמר כי גנב ניפץ ויטרינת זכוכית ביום שני וככל הנראה נשאר בבניין עד הערב.

סוכנות הידיעות הערבית הסורית (סאנא) ציטטה את ראש מחלקת הביטחון הפנים בדמשק, ח'יר עתיקה שאמר כי צוותים מיוחדים מבצעים פעולות מעקב ובדיקה כדי לעצור את המעורבים בגניבה ולהשיב את החפצים הגנובים. הוא אמר כי "מספר עובדי מוזיאון ושומרים נעצרו ביום שני בעקבות הגניבה, ונחקרו" לפני ששוחררו.

גורם רשמי ממנהל המוזיאונים הסורי אמר כי "כוחות הביטחון מנעו מעובדים להיכנס לאולמות התערוכה מאז שהגניבה התרחשה בליל ראשון/בוקר שני".

המוזיאון הלאומי נוסד בשנת 1919 ונסגר בשנת 2012 עקב לחימה בבירה במקביל לפרוץ מלחמת האזרחים בסוריה. לאחר מכן הוא נפתח מחדש חלקית בשנת 2018 וחזר לפעילות מלאה בינואר 2025, חודש לאחר שהאופוזיציה הדיחה את הנשיא לשעבר בשאר אל-אסד.