ברקע כניסת השלב השני של הפסקת האש ברצועת עזה לתוקף, ובצל דיווחים על כך שבכירי חמאס יעזבו את הרצועה, התקשר היום (רביעי) משה אריה, כתב כיכר השבת, הדובר ערבית שוטפת, אל בית מלון 'סוויט' בלבנון.

הוא הציג עצמו כעז א-דין אל חדאד, בכיר חמאס כיום, המבקש מקלט בלבנון. הפקיד מעבר לקו לא נבהל ואף אמר ש"אינו מבין בפוליטיקה". האזינו לשיחה המלאה.

השיחה המלאה:

פקיד קבלה: מלון סוויט. ערב טוב

משה אריה: שלום, מדבר איתך עז א-דין אל-חדאד מהנהגת חמאס. אני רוצה להזמין חדר במלון.

פקיד קבלה: אתה רוצה להזמין חדר?

משה אריה: כן, ברור.

פקיד קבלה: בטח. כמה אנשים אתם, כדי שאוכל לתת לך חדר מתאים?

משה אריה: אחד. מישהו רוצה לבוא... ובגלל זה אני רוצה לשהות אצלכם. אני מדבר איתך מישראל עכשיו. אני צריך מקלט (מלג'ה).

פקיד קבלה: לכמה לילות אתה צריך?

משה אריה: מיום ראשון עד יום חמישי הבא, אינשאללה.

פקיד קבלה: איך אתה מגיע, בטיסה?

משה אריה: טיסה, *מטוס פרטי.

פקיד קבלה: מטוס פרטי. אתה צריך מונית מהשדה?

משה אריה: כן.

פקיד קבלה: באיזו שעה אתה מגיע?

משה אריה: ב-5 לפנות בבוקר.

פקיד קבלה: אתה יכול לתת לי את שמך המלא כדי לרשום אותו כאן, כדי שהמונית תחכה לך בשדה?

משה אריה: שמי עז א-דין אל-חדאד.

פקיד קבלה: אנחנו פה מלון, האמת שאני לא מבין בפוליטיקה וכדומה, אני לא עוקב אחרי פוליטיקה. השם שלך אצלי, אני אזמין לך מונית ואל תדאג. לפני שאתה מגיע, אם תרצה תתקשר אליי ונתאם והמונית תחכה לך.

משה אריה: ואיך אני משלם לך את הסכום?

פקיד קבלה: כשתגיע נראה, אל תדאג.

משה אריה: אינשאללה, כן, אני מבין אותך.

פקיד קבלה: טוב, תודה, אהלן. ג'זאכ אללה ח'יר (אלוקים ישלם לך בטוב), אינשאללה, שיהיה לך בריאות.

משה אריה: נדבר ביום ראשון, אינשאללה.

פקיד קבלה: מע א-סלאמה (להתראות).