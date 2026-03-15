המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, אינו נראה בציבור לפחות מאז פרוץ המלחמה. על פי הדיווחים הוא נפצע במכת הפתיחה, שבה חוסל אביו עלי חמינאי. מאז התרבו דיווחים שונים על מצבו הבריאותי.

בכיר ישראלי צוטט היום (ראשון) בפוקס ניוז אומר כי מצבו התפקודי של חמינאי הבן הינו לקוי בעקבות פציעתו. לדברי הבכיר, חמינאי מוקף באנשי משמרות המהפכה שמנהלים אותו.

עוד ציין הבכיר כי המודיעין הישראלי פועל כדי לקבוע את היקף הפציעות שמהן סובל מותג'בא לאחר התקיפה באתר שבו נכח.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הלילה בריאון ל-NBC News למצבו של המנהיג העליון החדש, ואמר: "אני לא יודע אם הוא בכלל בחיים. עד כה, אף אחד לא הצליח להראות אותו. אני שומע שהוא לא בחיים".

"אם הוא כן בחיים", הוסיף נשיא ארה"ב: "הוא צריך לעשות משהו חכם מאוד עבור המדינה שלו, וזה להיכנע".

בתוך כך, לפי דיווח של CBS News, גורמי מודיעין אמריקניים העבירו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולמעגל מצומצם של מקורביו הערכה שלפיה לאביו של מוג'תבא, האייתוללה עלי חמינאי, היו הסתייגויות מכך שבנו מוג'תבא יחליף אותו בתפקיד.

מקורות המעורים בפרטים מסרו כי הניתוח המודיעיני הצביע על כך שחמינאי האב חשש מבנו וראה בו מי שאינו מבריק במיוחד, וכי גורמים שונים סביבו סברו שהוא אינו כשיר להנהיג את איראן. עוד עלה מהמידע שנאסף כי האב היה מודע לכך שלבנו היו בעיות שונות בחייו האישיים.