חבר הפרלמנט הלבנוני עלי עמאר טוען כי שגרירות אוקראינה בלבנון מחסה לסוכן מוסד ישראלי ומנסה להקל על יציאתו מהמדינה, למרות צווי מעצר שהוצאו נגדו על ידי הרשות השופטת הלבנונית.

בהודעה לעיתונות שפרסם היום (ראשון) הדגיש חבר הפרלמנט עמאר כי "שגרירות אוקראינה מסתירה בשטחה פושע, סוכן של המוסד הישראלי, ומנסה להבטיח את יציאתו מלבנון, למרות שידעה שהוא מבוקש על ידי הרשות השופטת הלבנונית בצווי מעצר רשמיים".

לדבריו, צווי מעצר אלה נובעים ממעורבותו הישירה בתכנון וביצוע פעולות טרור המכוונות נגד לבנון, כמו גם מתפקידו המוביל בניהול תא ריגול במהלך מלחמת לבנון השנייה ב-2006. משימתו העיקרית הייתה להעביר מידע ביטחוני רגיש ולזהות מתקני חיזבאללה בפרברים הדרומיים של ביירות.

עמאר תיאר פעולה זו כ"תקדים מסוכן ושערורייה פוליטית ודיפלומטית גדולה", והדגיש כי היא מהווה זלזול בוטה בריבונות לבנון וזלזול בוטה בחיי לבנונים ובביטחון הלאומי.

הוא קרא למשרד החוץ וההגירה, ולרשויות הביטחון והמשפט המוסמכות, "לנקוט בפעולה מיידית ומכרעת ללא כל דיחוי, לאור התוקפנות הישראלית-אמריקאית המתמשכת נגד לבנון, למנוע את הברחתו של סוכן זה, ולנקוט בכל האמצעים המשפטיים הנדרשים כדי לאלץ את שגרירות אוקראינה להסגירו לידי הרשות השופטת הלבנונית".