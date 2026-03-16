כיכר השבת
בשירות המוסד?

זעם בלבנון: האם ערוץ הטלוויזיה מסייע לצה"ל לתקוף אתרי חיזבאללה?

תומכי ארגון הטרור בלבנון זועמים על ערוץ תקשורת במדינה, לאחר שפרסם אמש מפה עם מיקומים של בתי-כלא ומרכזי חקירות המשמשים את ארגון הטרור חיזבאללה בדאחיה של ביירות | לטענתם, לאחר שידור מפה זו - תקף חיל-האוויר באחת הנקודות שהופיעו על המפה (העולם הערבי)

ערוץ MTV NEWS הלבנוני (צילום מסך)

זעם ב: ברשתות החברתיות המזוהות עם פורסמו היום (שני) כרזות בגנות ערוץ MTV NEWS הלבנוני לאחר שערוץ הטלוויזיה הלבנוני שידר אמש מפה עם מיקומים של בתי-כלא ומרכזי חקירות המשמשים את ארגון הטרור חיזבאללה בדאחיה של ביירות.

הכרוזים שפורסמו על ידי תומכי הארגון (צילום: רשתות ערביות)

על פי הדיווח של רועי קייס, תומכי חיזבאללה טענו כי לאחר שידור מפה זו - תקף חיל-האוויר באחת הנקודות שהופיעו על המפה ובכך טענו שהערוץ משתף פעולה עם ישראל או לפחות מקבל נתונים מישראל בכדי שיהוו הצדקות לתקיפות.

בנוסף, קבוצת האקרים בשם "קבוצת פאטמיון האלקטרונית" (פאטמיון היא מיליציה פרו-איראנית שפעלה בסוריה במהלך משטרו של בשאר אל-אסד והורכבה מלוחמים ממוצא אפגאני) השביתה את אתר האינטרנט של הערוץ למספר שעות ונטען כי עיתונאים מהערוץ קיבלו איומים.

