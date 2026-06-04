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מנהיג הצללים

"כל תסכול וייאוש יחשב סיוע לאויב": מוג'תבא חמנאי במכתב מהחשכה

מוג'תבא ח'אמנאי ממשיך לנהל את איראן ממקום מסתור במכתב מיוחד שהוקרא בשמו, הוא טוען כי לאחר שהאויב הובס בשדה הקרב, הוא מנסה כעת לזרוע פילוג וייאוש בקרב הציבור האיראני (העולם הערבי)

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי (צילום: רשתות ערביות)

המנהיג העליון של , מוג'תבא ח'אמנאי שיגר היום (חמישי) מסר תקיף לאומה, אך המשיך לשמור על היעדרות מסתורית מהעין הציבורית. במכתב שהוקרא בשמו במהלך טקס לציון יום השנה למות מייסד המהפכה חומייני, הזהיר ח'אמנאי כי כל גילוי של פסימיות או תסכול בציבור נחשב ל"סיוע לאויב".

לדבריו, האויב המובס מנסה כעת לערער את החוסן הלאומי ולזרוע פילוג פנימי לאחר שנכשל בעימות הצבאי.

ח'אמנאי, שטרם נראה או נשמע בקולו מאז פרצה המלחמה ב-28 בפברואר, טען בהודעתו כי איראן "הדהימה את העולם" והשיגה "ניצחון סופי" מול המערב. הוא הבהיר כי טהראן תדרוש פיצויים על נזקי המלחמה ועל דם ה"שהידים", ורמז על "שלב חדש" בנוגע למצור הימי במצר הורמוז.

בשלב זה, הציבור האיראני נאלץ להסתפק בתמונותיו הנישאות בהפגנות ובהודעות כתובות המוקראות בשמו בטלוויזיה הממלכתית, בעוד הוא מנהל את המדינה מאחורי הקלעים.

משמרות המהפכהעלי חמינאימבצע שאגת הארימוג'תבא חמינאיהמלחמה באיראן
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