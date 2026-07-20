מחבלים חות'ים ( צילום: מהרשתות הערביות )

ההסלמה במזרח התיכון: הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע הכריז היום (שני) על המצור הימי על סעודיה - בהתאם למשוואה "מצור תמורת מצור". סריע איים ואמר כי "כל מעשה טיפשי שהאויב הסעודי ינקוט באמצעות הסלמה, נענה לו בהסלמה כוללת וחמורה".

דיווח: זו המדינה הערבית שפועלת לשחרור עצורים מהקהילה היהודית באיראן יוסי נכטיגל | 19.07.26