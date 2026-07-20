ההסלמה במזרח התיכון: הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע הכריז היום (שני) על המצור הימי על סעודיה - בהתאם למשוואה "מצור תמורת מצור". סריע איים ואמר כי "כל מעשה טיפשי שהאויב הסעודי ינקוט באמצעות הסלמה, נענה לו בהסלמה כוללת וחמורה".
"אנו מכריזים על איסור שיט ימי לעבר סעודיה במסגרת המשוואה 'מצור תמורת מצור'. אנו מדגישים את זכותו של עמנו הגדול להגיב להסלמה כוללת בהסלמה כוללת", כתבו בהודעתם.
החות'ים כתבו כי הם מוכנים לכל האפשרויות. "כל צעד פזיז שיבצע האויב הסעודי חסר האחריות באמצעות הסלמה כוללת, נתמודד עמו בהסלמה כוללת וקשה. אנו קוראים לבני עמנו להמשיך בהתגייסות הכללית ובהיערכות מלאה לכל התרחישים", הוסיפו.
בכך מכריזים החות'ים על חידוש העימות נגד סעודיה, לראשונה מאז הפסקת האש של 2022. זאת שבוע לאחר שסעודיה תקפה בתימן כדי למנוע נחיתת מטוס איראני ונענתה בטילים חות'יים לעבר נמל תעופה בדרום המדינה.
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