מקורות באיראן ובאזור מדווחים כי טהרן ביקשה מתנועת החות'ים בתימן להיערך לחסימת נתיב הנפט בים האדום, כך לפי דיווח דרמטי המתפרסם היום (חמישי) ב'רויטרס'.

הדרישה האיראנית מגיעה כהיערכות לאפשרות שארצות הברית תתקוף את תשתיות החשמל של הרפובליקה האסלאמית, דבר המהווה איום חדש ומשמעותי על אספקת האנרגיה העולמית.

לפי גורמים המקורבים לחות'ים, "נציגים של משמרות המהפכה האסלאמית שכבר שוהים בתימן הם שיקבעו את העיתוי המדויק לחסימת מצר באב אל-מנדב". המורדים השלימו את כל ההכנות הנדרשות ופרסו טילים וכלי טיס בלתי מאוישים באזורים השולטים על נתיב השיט, וכעת הם ממתינים לקבלת הפקודה המבצעית.

חסימת נתיב הים האדום תותיר את שני צירי ייצוא הנפט המרכזיים של המזרח התיכון מושבתים במקביל, מאחר שמצר הורמוז כבר סגור לחלוטין. מצב זה עלול להחמיר באופן דרמטי את משבר האנרגיה העולמי, במיוחד לאור העובדה ששבעה אחוזים מאספקת האנרגיה העולמית עוברים כעת בים האדום.

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ערב הסעודית, שהסיטה שבעים אחוזים מיצוא האנרגיה שלה לנמל ינבוע שבים האדום, עוקבת בדאגה רבה אחרי התיאום ההדוק בין טהרן לחות'ים. אנליסט המזרח התיכון טורביורן סולטבדט הסביר כי "אם הלחימה תתגבר ותזלוג לתשתית היצוא ולמשלוחים בים האדום, היא תאיים על הנתיב החלופי הגדול היחיד ליצוא נפט מהאזור".

גורמים אזוריים מציינים כי טהרן מנסה להפעיל לחץ כלכלי כבד על הממשל האמריקני באמצעות ייקור עלויות האנרגיה העולמיות. אחד המקורות הבהיר כי חסימת נתיב המים אינה דורשת מאמץ מורכב והוסיף כי "כל אדם עם רובה יורה יכול להפריע למשלוחים. אתה לא חייב להחזיק בטילים מתוחכמים כדי להפריע למשלוחים".