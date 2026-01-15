כותרות היום • צפו תיעוד מצמרר: המשאית דרסה את הרכב ונכנסה בטרקטור | היהודים בקייב בבעיה קשה • צפו ניצחון לנתניהו - ח"כ אייכלר חוזר לממשלה | הייועץ החרדי וינון מגל בעימות תקשורתי | עירפול ביטחוני בכל הקשור לאיראן | תיעוד מחריד - טרקטור אוסף רכב תוך. כדי נסיעה |עשרות מפגינים בלבוש קטארי הפגינו מול בית רוה"מ | מאגר בית זית התמלא במהלך השבוע | בשיא הקור - התקיפות בקייב השביתו את החשמל | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 21:00