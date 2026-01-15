כיכר השבת
תיעוד מצמרר: המשאית דרסה את הרכב ונכנסה בטרקטור | היהודים בקייב בבעיה קשה • צפו

ניצחון לנתניהו - ח"כ אייכלר חוזר לממשלה | הייועץ החרדי וינון מגל בעימות תקשורתי | עירפול ביטחוני בכל הקשור לאיראן | תיעוד מחריד - טרקטור אוסף רכב תוך. כדי נסיעה |עשרות מפגינים בלבוש קטארי הפגינו מול בית רוה"מ | מאגר בית זית התמלא במהלך השבוע | בשיא הקור - התקיפות בקייב השביתו את החשמל | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו

7תגובות

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    6
    אני אומר שהמשאית אשמה
    דוד קריספין
    הנהג טקרטור ברור אשם‼️‼️‼️
    השם ירחם
    5
    אשריך יוסי מחכים לזה כל פעם מחדש
    רררר
    4
    תוכנית ממש יפה קצרה ומרתקת
    חנה
    3
    הנהג טרקטור אשם
    הנהג טרקטור אשם
    2
    חבר שלי טבע במאגר בית זית סכנת נפשות לא להכנס למים!!!
    מוישי
    1
    פוטין רוצח אוקראינים
    אסון

