"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
תיעוד מצמרר: המשאית דרסה את הרכב ונכנסה בטרקטור | היהודים בקייב בבעיה קשה • צפו
ניצחון לנתניהו - ח"כ אייכלר חוזר לממשלה | הייועץ החרדי וינון מגל בעימות תקשורתי | עירפול ביטחוני בכל הקשור לאיראן | תיעוד מחריד - טרקטור אוסף רכב תוך. כדי נסיעה |עשרות מפגינים בלבוש קטארי הפגינו מול בית רוה"מ | מאגר בית זית התמלא במהלך השבוע | בשיא הקור - התקיפות בקייב השביתו את החשמל | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
