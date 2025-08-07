כיכר השבת
היום בכיכר: פרוש בשביתת רעב ו'סיום' מרגש לזכר החיילים החרדים

החטיבה החרדית "חשמונאים" מסיימת מסע כומתה - באותו ערב, העיתונות החרדית מכריזה "מלחמה" בעקבות מעצרי תלמידי ישיבה | המשטרה הצבאית עצרה בחור ישיבה נוסף שהגיש דיחוי | תיעוד של משפחות החטופים בשיט  מול חופי עזה | סיום ש"ס משניות לזכר ארבעה לוחמי גדוד נצח יהודה שנהרגו בלחימה | צפו

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

אמש נערך טקס סיום מסע כומתה של חטיבת "חשמונאים" החרדית בכותל, אך באותו ערב פרסמו העיתונים החרדיים כותרות לוחמניות תחת המילה: "מלחמה". הרקע – מעצר שני אחים תלמידי ישיבה, "שכל חטאם הוא לימוד תורה".

הלילה פשטה המשטרה הצבאית על ביתו של בחור ישיבה נוסף ועצרה אותו. המונים יצאו למחות ברחובות.

ח"כ מאיר פרוש עזב את הכנסת, והפגין מול משרדה של היועצת המשפטית לממשלה והודיע על שביתת רעב.

בתוך כך, משפחות החטופים יצאו לשיט סמלי מול חופי עזה במחאה על אוזלת היד. "אנחנו עושים הכל כדי להציל אתכם – הזמן אוזל", קראו.

בבית שמש התקיים טקס סיום ש"ס משניות לזכר ארבעה לוחמי גדוד נצח יהודה שנהרגו בלחימה בעזה.

בזירה הבינלאומית – נשיא האמירויות ביקר במוסקבה ונפגש עם פוטין. במקביל בקרמלין מאשרים - צפויה פגישה של פוטין עם טראמפ בימים הקרובים.

תחזית מזג האוויר, ומיד לאחר מכן - תיעוד מסרי לנקה של פילים שיצאו משליטה - צפו

