צה"ל החל בגל מעצרים נגד תלמידי ישיבות המוגדרים כ'עריקים'. כל העצורים הם מבני עדות המזרח או בעלי תשובה, והמעצרים בוצעו בערים מעורבות בלבד, בעוד שבערים חרדיות כמו בני ברק ואלעד לא בוצעו מעצרים. גורם בכיר בש"ס כינה את המהלך "חרפה בלתי נסלחת", בצה"ל מציינים כי מדובר בשיקולים מקצועיים בלבד וכל האכיפה שוויונית.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הכריז במעלה אדומים על תוכנית הבנייה בשטח E1 - 3,400 יחידות דיור שיקטעו את הרצף הטריטוריאלי הפלסטיני. המהלך נועד לקבוע את המציאות היהודית ולמנוע הכרה במדינה הפלסטינית. ראש מועצת מעלה אדומים: "אנחנו בונים עתיד לדור הצעיר שלנו".

ברקע גזירת הגיוס, מתפרסם תיעוד נוסף של עשרות חרדים בבקו"ם שמתגייסים לתפקידי תומכי לחימה.

אחיו של החטוף איציק אלגרט הי"ד: נתיחת גופתו מעלה כי הוא עונה למוות בחקירה בני סולומון | 18:05

ראש המוסד דדי ברנע נפגש בחשאיות בדוחה עם ראש ממשלת קטאר כדי לקדם עסקה כוללת מול חמאס לסיום המלחמה ושחרור החטופים. גורמים בארה"ב תומכים במהלך, אך חמאס מסרב לוותר על נשקו או על שלטונו.

העיר עם השכר הגבוה בישראל היא רעננה, והנמוכה מודיעין עילית - פער של 13,600 שקלים. דוח הביטוח הלאומי מצביע על הצורך בצמצום הפערים.

בסרביה מתעצמות המחאות נגד הנשיא ווצ'יץ', המכהן כבר 12 שנה, בעקבות שחיתות וקריסת תחנת רכבת בנובי סאד שבה נהרגו 16 בני אדם. המפגינים דורשים בחירות בזק.

תחזית מזג האוויר: אחרי 50 מעלות בגלגל שבבקעת הירדן, צפויה הקלה בעומס החום לקראת סוף השבוע.

