מהומות בסרביה | צה"ל מפחד מהליטאים? | סמוטריץ' קובע עובדות בשטח • צפו

תלמידי ישיבות מבני עדות המזרח ובעלי תשובה נעצרים בערים מעורבות, בעוד שבערים חרדיות לא נרשמו מעצרים | סמוטריץ' מציג 3,400 יחידות דיור חדשות במיקום אסטרטגי | ראש המוסד -  מנסה לקדם עסקה כוללת מול חמאס לסיום המלחמה | רעננה מובילה בשכר, מודיעין עילית בתחתית  | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

החל בגל מעצרים נגד המוגדרים כ'עריקים'. כל העצורים הם מבני עדות המזרח או בעלי תשובה, והמעצרים בוצעו בערים מעורבות בלבד, בעוד שבערים חרדיות כמו בני ברק ואלעד לא בוצעו מעצרים. גורם בכיר בש"ס כינה את המהלך "חרפה בלתי נסלחת", בצה"ל מציינים כי מדובר בשיקולים מקצועיים בלבד וכל האכיפה שוויונית.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הכריז במעלה אדומים על תוכנית הבנייה בשטח E1 - 3,400 יחידות דיור שיקטעו את הרצף הטריטוריאלי הפלסטיני. המהלך נועד לקבוע את המציאות היהודית ולמנוע הכרה במדינה הפלסטינית. ראש מועצת מעלה אדומים: "אנחנו בונים עתיד לדור הצעיר שלנו".

ברקע גזירת הגיוס, מתפרסם תיעוד נוסף של עשרות בבקו"ם שמתגייסים לתפקידי תומכי לחימה.

ראש המוסד דדי ברנע נפגש בחשאיות בדוחה עם ראש ממשלת קטאר כדי לקדם עסקה כוללת מול לסיום המלחמה ושחרור החטופים. גורמים בארה"ב תומכים במהלך, אך חמאס מסרב לוותר על נשקו או על שלטונו.

העיר עם השכר הגבוה בישראל היא רעננה, והנמוכה מודיעין עילית - פער של 13,600 שקלים. דוח הביטוח הלאומי מצביע על הצורך בצמצום הפערים.

בסרביה מתעצמות המחאות נגד הנשיא ווצ'יץ', המכהן כבר 12 שנה, בעקבות שחיתות וקריסת תחנת רכבת בנובי סאד שבה נהרגו 16 בני אדם. המפגינים דורשים בחירות בזק.

תחזית מזג האוויר: אחרי 50 מעלות בגלגל שבבקעת הירדן, צפויה הקלה בעומס החום לקראת סוף השבוע.

כמו תמיד, בסיום הכתבה - תיעוד מרתק של תופעות מזג אוויר קיצוניות מרחבי העולם! צפו

