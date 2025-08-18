כיכר השבת
מאיר פרוש: "יש לי מה לענות בפני בית דין של מעלה" | שוחרר מהכלא הצבאי והתקבל בברכה אצל גדולי הישיבות | תיעודים מהלחימה בעזה | תמונות קשות מאוקראינה | הממשלה האוסטרלית על שמחה רוטמן: "לא רוצים מפיץ שנאה ופילוג" | היום בכיכר (בארץ)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

השר לשעבר מאיר פרוש התייחס לכישלון החרדי בחוק הגיוס ואמר: "אם אעמוד בפני בית דין של מעלה, יש לי מה לענות", לפי ההקלטות שחשף כתב '' בכנסת, ארי כהן. פרוש הדגיש כי לא תמיד איש ציבור יכול לפעול כרצונו וציין: "במשך 77 השנים האחרונות לא הייתה מכה כזו לחיים ולאורח החיים החרדי".

השופט בדימוס חובש הכיפה הסרוגה מותח ביקורת על הראשון לציון הגאון רבי , ואמר כי אמירותיו בנושא גיוס בני הישיבות מהוות שימוש בלתי ראוי במעמדו כדיין וחרגו מהתפקיד.

ברוך יצחקוב שוחרר אתמול מהכלא הצבאי לאחר 13 ימי מעצר בעוון לימוד תורה. התקבל בברכה על ידי גדולי ראשי הישיבות, ובראשם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון חכם משה צדקה, שהשוו את מעצרו לזה של גדולי חכמים בעבר.

המצב הביטחוני ב נמשך. חטיבת כפיר תקפה משגרי רקטות ששוגרו לעבר שטח ישראל, וכוחות אוגדה 99 פועלים להשמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים. חטיבת האש ואוגדת עזה ממשיכים בפעולות בשטח כדי להבטיח ביטחון לאזרחים.

באותה עת, לפחות עשרה אוקראינים נהרגו בתקיפות רוסיות, שעות לפני פסגה בבית הלבן בין לזלנסקי. התקיפה הקטלנית ביותר בחרקוב, שבה נהרגו שבעה בני אדם, בהם פעוטה ונער בן 16. זלנסקי האשים את רוסיה במתקפות "ציניות".

חבר הכנסת שמחה רוטמן סורב בכניסה לאוסטרליה, בטענה כי הוא "מפיץ שנאה ופילוג". רוטמן טען שמדובר באנטישמיות והחלטה זו נותנת "רוח גבית לטרור".

מזג האוויר מחר ושלישי הבא: טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל, הבוקר והלילה נעימים.חטיבת כפי

כמו תמיד, בסיום הכתבה - תיעוד מרתק של תופעות מזג אוויר קיצוניות מרחבי העולם! צפו

