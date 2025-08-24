"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

תחקיר ראשוני הטיל שנורה מתימן לעבר ישראל בליל שבת, עם ראש קרב מתפצל. חיל האוויר מבהיר כי ההחטאה ביירוט לא קשורה לסוג הטיל. ומזכירים להישמע להוראות פיקוד העורף.

צה"ל תקף בצנעא ארבע מטרות, כולל ארמון הנשיאות, שתי תחנות כוח ומחסן דלקים, באמצעות 12 מטוסי קרב וכ־35 חימושים, ללא חיסולים ממוקדים ואין מידע על נפגעים בכירים.

שריפה בעמק הארזים נמצאת תחת שליטה, הכביש נותר פתוח וצוותים קרקעיים ואוויריים פועלים למניעת התפשטות נוספת.

אשר גולדשטיין, בן 88 מאילת, חשף כי לפני חמישים שנה הטביע את בנו בן ה־5 שסבל משיתוק מוחי, כדי "לנקות את מצפונו". נעצר במקום.

אוקראינה תקפה בכטב"מים את רוסיה ביום העצמאות הרביעי שלה, עם נזק לתחנת כוח גרעינית בקורסק, מסוף דלקים בים הבלטי ומפעל תעשייתי בדרום המדינה; רוסיה דיווחה על יירוט עשרות רחפנים ועצירת טיסות זמנית.

מזג האוויר: ירידה קלה בחום מחר, הקלה נוספת בשלישי ורביעי, ימים נוחים מהרגיל לעונה.

כמו תמיד, בסיום הכתבה - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם! צפו