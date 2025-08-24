כיכר השבת
היום בכיכר | כותרות היום

תיעודים מרהיבים מהתקיפות בתימן | מתקפת כטב"מים אוקראינית | צפו

תחקיר ראשוני הטיל שנורה מתימן לעבר ישראל בליל שבת, עם ראש קרב מתפצל | תקיפות בצנעא פגיעה במחסני דלק ואספקת החשמל, ללא חיסולים ממוקדים | לוחמי האש בסיוע מטוסים השתלטו על השריפה בעמק הארזים | מלחמת רוסיה אוקראינה ממשיכה | תחזית ועוד | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

תחקיר ראשוני הטיל שנורה מ לעבר ישראל בליל שבת, עם ראש קרב מתפצל. חיל האוויר מבהיר כי ההחטאה ביירוט לא קשורה לסוג הטיל. ומזכירים להישמע להוראות פיקוד העורף.

תקף בצנעא ארבע מטרות, כולל ארמון הנשיאות, שתי תחנות כוח ומחסן דלקים, באמצעות 12 מטוסי קרב וכ־35 חימושים, ללא חיסולים ממוקדים ואין מידע על נפגעים בכירים.

שריפה בעמק הארזים נמצאת תחת שליטה, הכביש נותר פתוח וצוותים קרקעיים ואוויריים פועלים למניעת התפשטות נוספת.

אשר גולדשטיין, בן 88 מאילת, חשף כי לפני חמישים שנה הטביע את בנו בן ה־5 שסבל משיתוק מוחי, כדי "לנקות את מצפונו". נעצר במקום.

אוקראינה תקפה בכטב"מים את ביום העצמאות הרביעי שלה, עם נזק לתחנת כוח גרעינית בקורסק, מסוף דלקים בים הבלטי ומפעל תעשייתי בדרום המדינה; רוסיה דיווחה על יירוט עשרות רחפנים ועצירת טיסות זמנית.

מזג האוויר: ירידה קלה בחום מחר, הקלה נוספת בשלישי ורביעי, ימים נוחים מהרגיל לעונה.

כמו תמיד, בסיום הכתבה - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם! צפו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהיום בכיכר:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר