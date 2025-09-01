"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

סקר 'כיכר השבת' ומכון 'סופר דאטה' מראה שרוב הציבור החרדי סבור שיש אפליה במוסדות החינוך – 84% מאמינים בכך ו־77% מאשימים את ש"ס בכישלון למנוע אותה. 52% טוענים שמושג ה"מנטליות" הוא תירוץ, ו־74% סבורים שהאפליה החרדית גבוהה יותר מהציבור הכללי. הדברים נידונו גם בהקשר של משה גפני.

בתימן נערכה הלוויה ל־12 בכירי ממשלת החות'ים שנהרגו בתקיפה ישראלית. אלפים קראו "מוות לישראל", וההנהגה איימה על ביתו של נתניהו. החות'ים תקפו גם ספינה ישראלית בים האדום.

עשרות צעירים חרדים התגייסו ליחידות קרביות. בין המתגייסים יהוידע כהן מהחשמונאים אמר שהגיע הזמן שלהם ושומרים על אורח חייהם. אביו ציין שהם רוצים להאמין שהצבא יגן על הבנים.

חטיבה 7 תקפה מבנה צבאי, חטיבת האש 990 השמידה עמדות תצפית, וחטיבת גבעתי חיסלה מחבלים ומנהרות. חטיבת כפיר חיסלה עשרות מחבלים והשמידה כ־8 קילומטרים מנהרות בחאן יונס.

בפסגת שנגחאי קרא נשיא סין לנצל את השווקים ולקדם רב-קוטביות. פוטין ביקש מנאט"ו לעצור התרחבות מזרחה. ראש ממשלת הודו הצטרף לסולידריות עם סין ורוסיה וביקר בעקיפין את ארצות הברית. בייג'ינג הודיעה על סיוע והלוואות.

התחזית לימים שלישי ורביעי: ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

