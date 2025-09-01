כיכר השבת
היום בכיכר | כותרות היום

האם הציבור החרדי גזען!? והצעירים החרדים שמתגייסים לקרבי • צפו

סקר חדש על אפליית הבנות הספרדיות בסמינרים | הלוויה המונית בתימן לבכירי החות'ים | צעירים חרדים מתגייסים ליחידות קרביות | מבצעי צה"ל ברצועת עזה נמשכים | סין, רוסיה והודו מציגות חזון חדש לסדר עולמי חדש • צפו בכל כותרות היום (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

סקר '' ומכון 'סופר דאטה' מראה שרוב הציבור החרדי סבור שיש אפליה במוסדות החינוך – 84% מאמינים בכך ו־77% מאשימים את ש"ס בכישלון למנוע אותה. 52% טוענים שמושג ה"מנטליות" הוא תירוץ, ו־74% סבורים שהאפליה החרדית גבוהה יותר מהציבור הכללי. הדברים נידונו גם בהקשר של משה גפני.

בתימן נערכה הלוויה ל־12 בכירי ממשלת החות'ים שנהרגו בתקיפה ישראלית. אלפים קראו "מוות לישראל", וההנהגה איימה על ביתו של . תקפו גם ספינה ישראלית בים האדום.

עשרות צעירים התגייסו ליחידות קרביות. בין המתגייסים יהוידע כהן מהחשמונאים אמר שהגיע הזמן שלהם ושומרים על אורח חייהם. אביו ציין שהם רוצים להאמין שהצבא יגן על הבנים.

חטיבה 7 תקפה מבנה צבאי, חטיבת האש 990 השמידה עמדות תצפית, וחטיבת גבעתי חיסלה מחבלים ומנהרות. חטיבת כפיר חיסלה עשרות מחבלים והשמידה כ־8 קילומטרים מנהרות בחאן יונס.

בפסגת שנגחאי קרא נשיא סין לנצל את השווקים ולקדם רב-קוטביות. פוטין ביקש מנאט"ו לעצור התרחבות מזרחה. ראש ממשלת הודו הצטרף לסולידריות עם סין ורוסיה וביקר בעקיפין את ארצות הברית. בייג'ינג הודיעה על סיוע והלוואות.

התחזית לימים שלישי ורביעי: ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהיום בכיכר:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר