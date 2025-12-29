"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
תיעוד: איראן בוערת זה היום השני ברציפות | קצת אהבה לא תזיק בין סמוטריץ לנשיא העליון • צפו
כוחות ההצלה חילצו לכודים בשיטפונות | כוחות המשטרה מכתרים את היישוב הבדואי תראבין | פגישת נתניהו טראמפ יוצאת לדרך | "מגלומן דורסני שגונב את הדמוקרטיה" - סמוטריץ' תוקף את השופט עמית | יו"ר וועדת הכספים קורא לא לכבד את צו הביינים בעניין גל"צ | אחרי שהמטבע באיראן הגיע לשפל היסטורי: מחאות ענק באיראן | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (78%)
לא (22%)
0 תגובות