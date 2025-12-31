"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
מטורף: העיט טס ישירות למצלמה | הרב שדואג לרווקות המתבגרות • צפו
המשטר בטהרן מגיב למחאות נגדו | בפעם השלישית השבוע - בן גביר הגיע לכפר תראבין | למרות ההתנגדות של 'דגל' אושרו הטבות מס למנהלת הר הבית | שנת 2025 היא השנה עם הכי הרבה הרוגים בכבישים | באירופה - מהגרים ממרוקו שורפים את הרחובות | הגאון ר' יצחק זילברשטיין ביוזמה למען בנות רווקות | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (69%)
לא (31%)
0 תגובות