כותרות היום • צפו תולשים מזוזות מבתי יהודים מול המצלמות | פצצה בשידור חי: חרדים לפני ערבים • צפו חמינאי מאשים את ישראל וארה"ב בהפגנות באיראן | שר החוץ ביקר בסומלילנד | ח"כ מיש עתיד מצהיר - מעדיף חרדים ע"פ ערבים | דו"ח מבקר המדינה - לשליש מהישראלים אין מיגון ראוי בבית | תת זן אלים של אבאבועות רוח התגלה בישראל | טרור חדש - עברים תולשים מזוזות מבתי יהודים ביפו | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:58