"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
תולשים מזוזות מבתי יהודים מול המצלמות | פצצה בשידור חי: חרדים לפני ערבים • צפו
חמינאי מאשים את ישראל וארה"ב בהפגנות באיראן | שר החוץ ביקר בסומלילנד | ח"כ מיש עתיד מצהיר - מעדיף חרדים ע"פ ערבים | דו"ח מבקר המדינה - לשליש מהישראלים אין מיגון ראוי בבית | תת זן אלים של אבאבועות רוח התגלה בישראל | טרור חדש - עברים תולשים מזוזות מבתי יהודים ביפו | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (17%)
לא (83%)
0 תגובות