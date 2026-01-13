"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
כלבי הפיטבול פירקו את הרכב לגורמים | תיעוד מהשוד הנועז של חנות הזהב • צפו
טבח המוני של המונים באיראן | מרד בדרך? קריאה בקואליציה לא לציית לבג"ץ | הדו"ח חושף - נתונים עגומים בשילוב חרדים בחברות הממשלתיות |כנופיית בדואים התחזתה לחיילי צה"ל | הקנס על אי תיקוף בתחב"צ ירד משמעותית | ממשל טראמפ הכריז על 3 ארגוני האחים המוסלמים כארגוני טרור | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
