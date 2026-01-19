"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
מזעזע: ילדים ישנים בשרותים | ירק על קצינה בפנים וזה העונש שקיבל • צפו
טרגדיה במעון בשכונת רוממה בירושלים | הנשיא טראמפ הזמין את הנשיא פוטין ל"מועצת השלום" | טראמפ; אני לא יכול לחשוב רק על שלום | חשש לשימוש בנשק כימי באיראן | היועמש"ית: "הממשלה פוגעת בחקר השביעי באוקטובר" | בית המשפט פסק ארבעה חודשי מאסר בלבד לבן מיעוטים שירק על קצינה | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (38%)
לא (62%)
0 תגובות