כיכר השבת
כותרות היום בכיכר 

מחאת הרכבים יצאה לדרך ברחבי הארץ | כך זה נגמר כשהמצנח נקרע • צפו

מחאת הרכבים יוצאת לדרך ברחבי הארץ | הרב הירש מצטרף לתמיכה פומבית במחאה | נתניהו סיים להעיד: "עברתי גיהינום" | צה"ל השמיד עמדות שיגור ברצועת עזה | פשיטה רחבה בפרשת נישואי הקטינים ביבנאל | מיליוני דבורים שוחררו לאחר תאונה בטקסס | ללא שינוי ניכר בטמפרטורות | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

"היום בכיכר" - עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

צה"למשטרהחרדיםארה"בהפגנות הגיוסהיום בכיכריוסי סרגובסקי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהיום בכיכר:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר