כותרות היום בכיכר מחאת הרכבים יצאה לדרך ברחבי הארץ | כך זה נגמר כשהמצנח נקרע • צפו מחאת הרכבים יוצאת לדרך ברחבי הארץ | הרב הירש מצטרף לתמיכה פומבית במחאה | נתניהו סיים להעיד: "עברתי גיהינום" | צה"ל השמיד עמדות שיגור ברצועת עזה | פשיטה רחבה בפרשת נישואי הקטינים ביבנאל | מיליוני דבורים שוחררו לאחר תאונה בטקסס | ללא שינוי ניכר בטמפרטורות | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 17:50