"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום בכיכר
מחאת הרכבים יצאה לדרך ברחבי הארץ | כך זה נגמר כשהמצנח נקרע • צפו
מחאת הרכבים יוצאת לדרך ברחבי הארץ | הרב הירש מצטרף לתמיכה פומבית במחאה | נתניהו סיים להעיד: "עברתי גיהינום" | צה"ל השמיד עמדות שיגור ברצועת עזה | פשיטה רחבה בפרשת נישואי הקטינים ביבנאל | מיליוני דבורים שוחררו לאחר תאונה בטקסס | ללא שינוי ניכר בטמפרטורות | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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