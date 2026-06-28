"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום בכיכר
ילד בן 6 נפצע לצד אביו שנרצח | השר הסודני בירך את היהודים • צפו
הקואליציה מקדמת הקפאת מעצרי בני הישיבות | חמישה נרצחו ביום דמים קשה במגזר הערבי | הותר לפרסום: סרן דוד חזות נפל בלבנון | ישראל הכירה רשמית ברצח העם הארמני | שר החוץ של דרום סודן התפלל בכותל | עימות חריף סביב חוק יסוד לימוד תורה |וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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