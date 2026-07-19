"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום בכיכר
קולות המלחמה מתגברים - ארה"ב מגיבה בתקיפות | ערבי ירק על בחור חרדי ונעצר • צפו
ארצות הברית מרחיבה את התקיפות באיראן ומתגברת את כוחותיה במזרח התיכון | בג"ץ מקפיא סעיפים מרכזיים בחוק התקשורת, והשר קרעי תוקף בחריפות | שני קטינים נעצרו בחשד שתקפו חרדי ותיעדו את המעשה | שריפת הענק בחוות גלעד הותירה נזק של מיליונים | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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