כותרות היום בכיכר קולות המלחמה מתגברים - ארה"ב מגיבה בתקיפות | ערבי ירק על בחור חרדי ונעצר • צפו ארצות הברית מרחיבה את התקיפות באיראן ומתגברת את כוחותיה במזרח התיכון | בג"ץ מקפיא סעיפים מרכזיים בחוק התקשורת, והשר קרעי תוקף בחריפות | שני קטינים נעצרו בחשד שתקפו חרדי ותיעדו את המעשה | שריפת הענק בחוות גלעד הותירה נזק של מיליונים | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 18:32