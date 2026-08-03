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שוב משפחה חרדית נתקעה בשטח | ומה הסיפור של הגדוד החרדי החדש • צפו

נתניהו דוחה את הדרישה לנסיגה מעזה | גדוד חרדי חדש לבוגרי גיל הפטור | החיפושים אחר הנעדר בכנרת נמשכים | אב וששת ילדיו חולצו מנחל גוב | מחקר: 268 אלף ישראלים עזבו את הארץ | לראשונה מאז 7 באוקטובר: שגרירי צ'ילה והונדורס הוסמכו | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

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כיכר השבתבנימין נתניהוחרדיםארה"באיראןיוסי סרגובסקיהיום בכיכר

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