"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
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שוב משפחה חרדית נתקעה בשטח | ומה הסיפור של הגדוד החרדי החדש • צפו
נתניהו דוחה את הדרישה לנסיגה מעזה | גדוד חרדי חדש לבוגרי גיל הפטור | החיפושים אחר הנעדר בכנרת נמשכים | אב וששת ילדיו חולצו מנחל גוב | מחקר: 268 אלף ישראלים עזבו את הארץ | לראשונה מאז 7 באוקטובר: שגרירי צ'ילה והונדורס הוסמכו | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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