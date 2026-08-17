"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
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האם המלחמה עם איראן חוזרת? | שבוע להיעלמות נחמן קינן בצפון • צפו
נתניהו וקושנר מסכמים: חמאס יידרש למסור את נשקו | הפריימריז בליכוד בעיצומם | אלפי חרדים משפיעים על הקרב במפלגת השלטון | שבוע להיעלמות נחמן קינן בצפון | איראן מאיימת להסלים במצר הורמוז | ראש ממשלת בריטניה התכתב עם מתחזה לבכירה בבית הלבן | והתיעוד קיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)
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