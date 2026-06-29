כיכר השבת
שמחה בעיר

הבוס החסידי של בית שמש חיתן את בנו; כולם באו לאחל מזל טוב | תיעוד

אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור השתתפו בשמחת החתונה לבנו של מ"מ ראש העיר, שמעון גולדברג • במקום היה מיצג הוקרה מרשים מ-100 קהילות קודש | תיעוד נרחב מהשמחה הגדולה (כיכר העיר)

מאות משתתפים חגגו אמש (ראשון) באולמי כינור דוד את נישואי בנו של יו"ר הסיעה החסידית ומ"מ ראש העיר, הרב שמעון גולדברג. בין המשתתפים נמנו אדמו"רי העיר, רבנים, חברי כנסת, אישי ציבור, ראשי קהילות, יזמים וקבלנים, לצד חברי הנהלת עיריית .

גולדברג, הנחשב לאחת הדמויות המרכזיות בפוליטיקה המקומית החרדית בבית שמש, זוכה להערכה רבה בקרב הציבור החסידי בעיר. במשך שנים רבות הוא פועל למען קהילות הקודש, מוסדות התורה והציבור החרדי.

חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)

בכניסה לאולם הופתעו המשתתפים לגלות מיצג הוקרה מרשים שהוקם במיוחד לכבוד השמחה. המיצג, שכלל בר משקאות מפואר ועיצוב ענק, הוקם ביוזמתן של כ-100 קהילות קודש, בתי כנסת ומוסדות חינוך מהציבור החסידי בבית שמש.

חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
חתונת בנו של שמעון גולדברג (צילום: קובי הר צבי)
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