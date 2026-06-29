שמחה בעיר הבוס החסידי של בית שמש חיתן את בנו; כולם באו לאחל מזל טוב | תיעוד אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור השתתפו בשמחת החתונה לבנו של מ"מ ראש העיר, שמעון גולדברג • במקום היה מיצג הוקרה מרשים מ-100 קהילות קודש | תיעוד נרחב מהשמחה הגדולה (כיכר העיר)

חב חנני ברייטקופף כיכר השבת | 17:19