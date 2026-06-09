בגלל עומר אדם: העירייה נגד המשטרה - "התושבים לא בני ערובה"

פנייה דחופה ומתוחה שוגרה היום (שלישי) מטעם עיריית בני ברק אל משטרת ישראל, בה דורשת העירייה באופן חד משמעי למצוא פתרונות תחבורתיים ולא לחסום את צירי הגישה והצמתים המובילים לשכונת מתחם הסופרים בעיר. הפנייה מגיעה בעקבות סדרת הופעות הענק של הזמר עומר אדם באצטדיון רמת גן הסמוך, שיחלו הלילה ויימשכו בימים הקרובים, כאשר כ-40 אלף צופים צפויים להגיע מדי ערב.

המתווה המשטרתי שפורסם כולל חסימה הרמטית של עורקי התחבורה הראשיים המקיפים את השכונה. על פי הנחיות המשטרה, החל מהשעה 17:00 ועד 21:00, ולאחר מכן בשלב הפיזור החל מהשעה 22:30 ועד חצות, יחסמו לתנועה צירים מרכזיים: גשר מבצע קדש יחסם לחלוטין עפ"י הצורך, צומת ראול ולנברג-שטרית תיחסם עם הכוונת התנועה, רחוב שטרית ייחסם לפני המנהרה, ציר אם המושבות ייחסם מכיוון רחוב ששת הימים ומבצע קדש, ורחוב המכבים בבני ברק ייחסם מאם המושבות לכיוון רחוב הירקון.

בנוסף, באזור בני ברק ורמת גן ייחסם רחוב אבוחצירא פינת הלח"י בבני ברק, וכן רחוב בן גוריון ברמת גן ממרחב ז'בוטינסקי ועד אבא הלל. משמעות החסימות הללו היא ניתוק כמעט מוחלט של דרכי הגישה הרשמיות למתחם הסופרים והטלת "עוצר תנועתי" על מאות משפחות תושבי המקום.

הפרדוקס המרגיז: הגשר נחנך אך נותר חסום

מה שמציף עוד יותר את חמתם של התושבים בשכונה הוא הפרדוקס התחבורתי המרגיז: רק בשבוע שעבר נחנך בקול תרועה רמה הגשר החדש שאמור להוות פתרון תחבורתי קבוע, ישיר ואיכותי עבור מתחם הסופרים, ולמנוע בדיוק את סוג המצורים האלו בעת אירועים באצטדיון. הגשר, המחבר בין דרך אם המושבות לרחוב הלח"י בבני ברק, נועד להקל על התנועה ולספק נגישות ישירה לשכונה.

אלא שלמרות טקס החניכה החגיגי וההצהרות הרשמיות, הגשר עדיין לא נפתח בפועל לתנועה שוטפת של כלי רכב בשל עיכובים שונים מול גורמים חיצוניים. התושבים נותרו תלויים אך ורק בצירים הישנים שנחסמים כעת על ידי המשטרה, והתסכול גובר.

העירייה: "עומדים כתף אל כתף עם התושבים"

בעיריית בני ברק ביקשו להעביר מסר נחרץ והדגישו כי הם עומדים לצד התושבים במאבקם. "העירייה עומדת כתף אל כתף עם התושבים במאבקם המוצדק", נמסר מהעירייה. "אנו פועלים באופן אינטנסיבי מול כל הגופים הרלוונטיים כדי להביא לפתיחתו המלאה והמיידית של הגשר החדש בהקדם האפשרי, ולא נשלים עם חסימות שיפגעו באיכות חייהם של תושבי בני ברק ויהפכו אותם לבני ערובה".

הפנייה הדחופה למשטרה משקפת את המתח הגובר בין הצורך הביטחוני והתחבורתי לניהול אירוע המונים מחד, לבין זכויות התושבים לנגישות תקינה לבתיהם מאידך. כעת, כל העיניים נשואות לשאלה האם המשטרה תמצא פתרון חלופי שיאפשר גם ניהול תקין של האירוע וגם שמירה על איכות החיים של תושבי מתחם הסופרים.