כיכר השבת
ונדליזם חמור

זעזוע בבני ברק: בית הכנסת חולל בצורה מחפירה - ראש בהמה הושלך במקום

מתפללי קהילת 'נרו יאיר' גילו הבוקר מראות קשים בבית המדרש • ראש גוויה של בהמה ועוף מת הושלכו במרכז המקום | המשטרה פתחה בחקירה מואצת (חרדים)

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חילול בית הכנסת בבני ברק
חילול בית הכנסת בבני ברק| צילום: צילום: באדיבות

שבוע חדש נפתח באווירה כבדה וטעונה בקהילת 'נרו יאיר' המרכזית ב. עשרות המתפללים ומשפחותיהם נותרו המומים, כאובים ומזועזעים למראה עיניהם: היכל התורה המקומי, המהווה מגדלור רוחני עבור חברי הקהילה, חולל בצורה מחפירה במעשה ונדליזם חמור.

המראות שהתגלו בבית המדרש היו קשים מנשוא: ראש גוויה של בהמה ועוף מת הושלכו במרכז המקום, בפגיעה בוטה בקדושת המקום. מדובר במעשה שחורג בהרבה מונדליזם רגיל ומעיד על כוונה ברורה לפגוע בסמלי הדת ובמקומות הקדושים לציבור החרדי.

חילול בית הכנסת בבני ברק (צילום: באדיבות)

פגיעה בציפור הנפש

הגילוי על הפגיעה בבית הכנסת הכה גלים בקרב התושבים באזור. חברי הקהילה, שנכנסו למקום בשעות הבוקר המוקדמות, תיארו תחושות של כאב עמוק וזעם. "מדובר במקום קדוש שמשמש את הציבור ללימוד ותפילה לאורך כל שעות היממה", אמרו בכאב, "הפגיעה הזו היא פגיעה בציפור הנפש של כולנו".

יצוין כי תופעת הפגיעה בבתי כנסת אינה חדשה. לפני מספר חודשים התגלתה פריצה חמורה לבית הכנסת של העדה התימנית בקדימה-צורן, שם ספרי תורה הושלכו והושחתו, חומשים נקרעו לחתיכות ודפיהם פוזרו על הרצפה. גם אז, הפגיעה הקשה בספרי הקודש העלתה את החשד כי מדובר במעשה שחורג מגניבה רגילה ומכוון לפגיעה בסמלי הדת.

חילול בית הכנסת בבני ברק (צילום: באדיבות)

המשטרה פתחה בחקירה

כוחות משטרה וגורמי אכיפה הוזעקו לזירה זמן קצר לאחר הגילוי, והחלו בבדיקת נסיבות המקרה ובאיסוף ראיות וממצאים בניסיון להתחקות אחר האחראים למעשה החמור. על פי הנמסר, החוקרים בוחנים את כלל האפשרויות ומנסים לברר האם מדובר במעשה בודד או בחלק מתופעה רחבה יותר של פגיעה במוסדות דת.

בתוך כך, דיווחים נוספים מהשבוע האחרון מצביעים על כך שתפילין וספרי קודש חוללו והושחתו גם בבית כנסת אחר במרכז הארץ. במצלמות האבטחה זוהה החשוד במעשה הנתעב והמשטרה פתחה בחקירה מואצת.

הקהילה נערכת כעת לעכל את השבר ולהחזיר את שגרת הקודש למסלולה. מנהלי הקהילה קראו למתפללים שלא להיגרר לפרובוקציות, להמתין למסקנות החקירה המשטרתית ולפעול בהתאם להוראות הרבנים והדיינים, תוך שמירה על איפוק וציפייה למיצוי הדין עם הפורעים.

עדכונים נוספים בהמשך.

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2
ה' ירחם לבקש גאולה
מלכה
1
מי שמאמין שהמשטרה תטפל בזה טועה!!! יש למשטרה הרבה עומס לאחרונה, לטפל בקבוצת המשתמטים אבל לנו אין לשכוח כי אנו בגלות זכינו לחיות בדור שהזהות שלנו מתחדדת יותר ויותר כמו אנו היהודים שומרים על הגחלת מול הציונות שקמה ופירותיה הם הכתבה הנ"ל
מן

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