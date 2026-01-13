הרב אברהם בנון - פסיכותרפיסט מוסמך, מדבר בראיון על התקשורת הבין-אישית המודרנית, שבה רבים מאיתנו נוטים "להקשיב כדי להגיב" במקום להקשיב כדי להבין באמת, מה שיוצר מחסום רגשי עמוק המונע קרבה אמיתית. הרב בנון מציע גישה משנה חיים המבוססת על "פרוטוקול הקשבה" מובנה מתוך שיטת האימגו, שנועד לרפא מערכות יחסים דרך יצירת מרחב בטוח וממוקד. מעבר לטכניקה, מדובר במעשה של נתינה הדדית המאפשר לקחת אחריות על המילים שלנו ולהפוך את התקשורת מכלי לניגוח לכלי לריפוי מערכות יחסים.

הארה מפרשת השבוע - "וְגַם אֲנִי שָׁמַעְתִּי אֶת נַאֲקַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר מִצְרַיִם מַעֲבִידִים אֹתָם, וָאֶזְכֹּר אֶת בְּרִיתִי", מדוע מציין הקב"ה למשה שמצרים מעבידים את בני ישראל, וכי משה ואנחנו לא יודעים זאת? פירוש מרתק של הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין.

איזי במשפחה - הרב משה רבי על הנושא הכי חם במשפחות רבות, יחסי כלה וחמותה. האם אפשר לשפר את היחסים הללו?

התשובות שלכם לשאלה השבועית מהשבוע שעבר - הבטחתם פרס לילד אם הוא יצליח במבחן, אבל הילד נכשל למרות שהוא התאמץ להצליח. נותנים את הפרס או לא?

ניכּר בכּיסו - פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר - והפעם על זוג שמסתובב בכל הסופרים בעיר, כדי לקנות רק במבצעים...אבל הם לא מצליחים לחסוך. משה קרויזר, יועץ לכלכלת המשפחה מסביר איך זה יכול לקרות מצב כזה.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט, חיים הבלין

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג