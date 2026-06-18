כולנו מכירים את הרגע הזה: אנחנו מושיבים את הילד לשיחת מוסר נוקבת על חשיבות התפילה, מידת הוויתור או כיבוד הורים, ומגלים שהוא פשוט אוטם אוזניים ומרגיש מותקף. בפודקאסט חינוכי מרתק, נחשפת האמת הכואבת אך המחייבת על חינוך ילדים: יכול להיות שהילדים לא מקשיבים לכם, אבל תהיו בטוחים שהם כל הזמן מסתכלים עליכם.

ישנו סיפור על החזון איש שממחיש זאת היטב: כאשר אבא כעס והתפרץ על בנו שהפריע בתפילה, אמר לו החזון איש שהילד אמנם למד משיחת המוסר שאסור להפריע, אך במקביל הוא למד הלכה למעשה שכאשר כועסים - מותר להתפרץ ולאבד שליטה. כדברי חז"ל, "גדול שימושה יותר מלימודה" - ההתנהגות שאנחנו משדרים חזקה ומשפיעה פי כמה מכל דרשה שנעביר.

כאן נכנס לתמונה המושג "המלמד השקט". מתברר שחינוך אמיתי הוא לא אילוף חיצוני והתנהגותי (כמו אותו חתול בסיפורו של רבי יהונתן אייבשיץ שהתלבש כמלצר אך חזר לטבעו החייתי ברגע שראה עכבר), אלא שינוי פנימי ואמיתי של המידות.

הילד שעובר הרצאה על מעלת הוויתור ואז רואה את אביו צועק על נהג שתפס לו חניה, קולט את הפער ומפנים את המעשה, לא את הדיבור.

עם זאת, הבשורה המרגיעה היא שהורים אינם צריכים להיות מלאכים מושלמים. מותר לנו ליפול ולטעות, אך מה שחשוב הוא האופן שבו אנחנו מגיבים לנפילה הזו ומתווכים אותה לילדים. הורות אינה רק עמדת המחנך שניצב מלמעלה, אלא דרישה יומיומית להיות "הורים מחונכים" שעובדים על המידות של עצמם ללא הרף. ההצטברות של הרגעים הקטנים והדוגמה האישית הזו לאורך זמן, היא זו שבונה את עמוד השדרה הרוחני של הילד.

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