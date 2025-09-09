תיקון לזוגיות, וה'צרות' של המלמדים | צפו ב'חיים באיזי'

הפרק התשיעי של חיים באיז"י עולה לאויר, עם הפינות הקבועות, ועם אורחים חדשים שיש להם הרבה מה להשמיע...

"כבוד המטפל, תתקן אותנו בבקשה" - בן לוין, מטפל זוגי, על הציפייה של זוגות שהוא 'יעשה את העבודה' עבורם, ועל האחריות שהוא מחזיר אליהם.

"איזהו עשיר, השמח בחלקו" - מאמר חז"ל מלמד אותנו שעשירות אינה תלויה במצב הכלכלי, אלא בשמחה. מה העומק של דברי חז"ל הללו? יצאנו לרחוב לשאול את העוברים ושבים, וחזרנו עם תשובות מרתקות.

עם מה מתמודדים המלמדים בתלמודי -תורה? הרב שלום עמירה, ראש ארגון 'חנוך', חושף בראיון את הקשיים של המלמדים, וכיצד אנחנו ,ההורים, יכולים וצריכים לשתף איתם פעולה, למען הילדים.

הארה מפרשת השבוע - "ובאו אליך כל הברכות האלה והשיגוך" - מדוע הברכות צריכות "להשיג" את האדם? האם אנחנו בורחים מהברכות, כך שהן צריכות לרדוף אחרינו?

התשובות שלכם לשאלה השבועית משבוע שעבר, וכמובן - שאלה שבועית חדשה.

'ניכּר בכּוסו' - לפעמים קורה שאחד מבני הזוג לא מוכן לשמוע את המילה 'לא'. אם הוא רוצה לקנות משהו - זה חייב לקרות. מה עושים? פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז