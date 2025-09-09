כיכר השבת
לחיות באיזי

תיקון לזוגיות, וה'צרות' של המלמדים | צפו ב'חיים באיזי'

האם מטפל זוגי יכול 'לתקן' מערכות יחסים? בן לוין בראיון מרתק על האחריות של כל זוג נשוי| "איזהו עשיר? השמח בחלקו" - האם השמחה באמת לא תלויה במצב הכלכלי? | הרב שלום עמירה, ראש ארגון 'חנוך' חושף באולפן את הקשיים איתם מתמודדים המלמדים של הילדים שלנו, ומה התפקיד שלנו | מה עושים כשאחד מבני הזוג לא מוכן לשמוע את המילה 'לא'? משה קרויזר על כלכלת משפחה נבונה |ומה אתם עניתם על השאלה השבועית • צפו בפרק נוסף של 'חיים באיז"י' בהגשת הרב אסף רצון (יהדות)

חיים באיז"י עם הרב אסף רצון - פרק 9 (צילום: כיכר השבת)

הפרק התשיעי של  עולה לאויר, עם הפינות הקבועות, ועם אורחים חדשים שיש להם הרבה מה להשמיע...

"כבוד המטפל, תתקן אותנו בבקשה" - בן לוין, מטפל זוגי, על הציפייה של זוגות שהוא 'יעשה את העבודה' עבורם, ועל האחריות שהוא מחזיר אליהם.

"איזהו עשיר, השמח בחלקו" - מאמר חז"ל מלמד אותנו שעשירות אינה תלויה במצב הכלכלי, אלא בשמחה. מה העומק של דברי חז"ל הללו? יצאנו לרחוב לשאול את העוברים ושבים, וחזרנו עם תשובות מרתקות.

עם מה מתמודדים המלמדים בתלמודי -תורה? הרב שלום עמירה, ראש ארגון 'חנוך', חושף בראיון את הקשיים של המלמדים, וכיצד אנחנו ,ההורים, יכולים וצריכים לשתף איתם פעולה, למען הילדים.

הארה מ - "ובאו אליך כל הברכות האלה והשיגוך" - מדוע הברכות צריכות "להשיג" את האדם? האם אנחנו בורחים מהברכות, כך שהן צריכות לרדוף אחרינו?

התשובות שלכם לשאלה השבועית משבוע שעבר, וכמובן - שאלה שבועית חדשה.

'ניכּר בכּוסו'  - לפעמים קורה שאחד מבני הזוג לא מוכן לשמוע את המילה 'לא'. אם הוא רוצה לקנות משהו - זה חייב לקרות. מה עושים? פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחיים באיז"י:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר