בפרק החדש של "חיים באיז"י" היה לי את העונג לארח את ניסים אשכנזי - פסיכותרפיסט קליני המתמחה בשיטות CBT ו-ACT, ובכאבים פיזיים ונפשיים, ולשוחח איתו על היעדר ערך עצמי וביטחון עצמי הנגזר מתחושת חוסר "מקום" בחיים. אשכנזי מסביר כי כל אדם ניחן בכישרונות וייעוד פנימי מלידה, אך חסמים חברתיים או משפחתיים לעיתים מונעים את הביטוי שלהם.

הטיפול מתמקד בראש ובראשונה בהכרה כי למטופל מגיע מקום, ולאחר מכן בזיהוי הערכים והמשמעויות האישיים שלו. הכלים הטיפוליים משלבים מחויבות, חשיפה הדרגתית לפחדים, ופיתוח יכולת תקשורת אסרטיבית כדרך להשיג את המקום הרצוי. הצלחת התהליך דורשת אמונה ושיתוף פעולה אקטיבי מצד המטופל, דרך ביצוע משימות בשטח המביאות לשיפור ניכר בתחושת הביטחון.

