בשיחה מרתקת וחשופה באולפן, הרב משה כהן, מנהל ישיבה תיכונית חרדית, חושף את "שאלת השאלות" של הדור הנוכחי: שאלת הזהות והשייכות. הרב כהן חושף נתונים מפתיעים המראים כי דווקא אצל הנערים שנראים כמי ש"נשרו" מהמערכת, קיימת תודעה אמונית גבוהה במיוחד של כ-95%, ועם זאת, הם מתקשים למצוא את מקומם בתוך המשבצות המגזריות המקובלות. מה גורם למתח בין הדורות בבתי בעלי תשובה? איך הופכים את המשבר המשפחתי ל"מרתון" של צמיחה ובנייה? ומהו הסוד לשיח אמיתי שמצליח לגעת בלב הנערים מעבר למסכות? צלילה אל תוך עולמם של אלו שמחפשים את הברית האישית שלהם עם הקדוש ברוך הוא.

הארה מפרשת השבוע - "אז ישיר משה ובני ישראל..." - כשבני ישראל רואים את הניסים בים סוף, הם פותחים בשירה. אבל כשהמלאכים רוצים לומר שירה, הם לא מקבלים רשות: "מעשי ידי טובעים בים, ואתם אומרים שירה?", מה ההבדל בינהם?

איזי במשפחה - הרב משה רבי על הנושא המורכב של דיסקרטיות במשפחה. הבן מספר לאמא סוד, ומבקש שלא תגלה. אבל מה קורה כשהאמא לא עומדת בפיתוי?

התשובות שלכם לשאלה השבועית מהשבוע שעבר - מה עושים כשחבר קרוב משתף אתכם בסוד ש'אסור לכם לספר', אבל אתם יודעים שאם לא תשתפו איש מקצוע, החבר יקרוס?

ניכּר בכּיסו - פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר - והפעם על זוג, שלמרות שהבעל קיבל העלאה במשכורת, המאזן הכלכלי לא השתנה. משה קרויזר, יועץ לכלכלת המשפחה, מסביר למה תוספת שכר לא מועילה ללא שינוי בתפיסה.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט, חיים הבלין

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג