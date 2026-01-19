משה מנס ויוסי חיים מימון פתחו את תוכנית 'דבר השבוע' עם זווית משעשעת על הכותרות המוזרות של הימים האחרונים:

רחובות על שם נשים בבני ברק: על ההצעה לקרוא רחוב על שם שרה נתניהו, עקץ מימון: "הרחוב לידו כנראה ייקרא 'יד שרה', והוא יהיה פעיל רק בצד ימין... צד שמאל חסום"

אזעקות בטעם גלידה: על החלטת מד"א לשנות את צליל הסירנות: "המחירים של הגלידה היום מייצרים יותר פאניקה מהסירנה. חוץ מזה, יש הרבה במשותף לפצועי מלחמה ולאוטו גלידה – שניהם חטפו כדורים".

יהדות התורה והפיצול: על הדיווחים שרכבו של בבצ'יק נצפה בחוף הצוק: "טסלה לא יכולה לנסוע בחול, ואייכלר? האתגר הראשון שלו כסגן שר התקשורת יהיה לייצר תקשורת עם גפני".