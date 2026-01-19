כיכר השבת
ציניות מושחזת

לפאנצ'יאון: המתח הפוליטי ביהדות התורה מתערבב עם פייק והאם שרה נתניהו תקבל רחוב בבני ברק?

בפינת החדשות המשעשעות מסכמים למענכם אירועי השבוע מהארץ ומהעולם בזווית משעשעת | בני ברק בוחנת רחוב על שם שרה נתניהו | מד״א משנה את צליל הסירנה והציבור מבולבל | משרד החינוך שוקל תמונות מנהיגים בכיתות | יהדות התורה מתפצלת, אייכלר חוזר לממשלה והמתח הפוליטי גובר | מסכמים: יוסי חיים מימון ומשה מנס | צפו (דבר השבוע)

משה מנס ויוסי חיים מימון פתחו את תוכנית 'דבר השבוע' עם זווית משעשעת על הכותרות המוזרות של הימים האחרונים:

רחובות על שם נשים בבני ברק: על ההצעה לקרוא רחוב על שם שרה נתניהו, עקץ מימון: "הרחוב לידו כנראה ייקרא 'יד שרה', והוא יהיה פעיל רק בצד ימין... צד שמאל חסום"

אזעקות בטעם גלידה: על החלטת מד"א לשנות את צליל הסירנות: "המחירים של הגלידה היום מייצרים יותר פאניקה מהסירנה. חוץ מזה, יש הרבה במשותף לפצועי מלחמה ולאוטו גלידה – שניהם חטפו כדורים".

יהדות התורה והפיצול: על הדיווחים שרכבו של בבצ'יק נצפה בחוף הצוק: "טסלה לא יכולה לנסוע בחול, ואייכלר? האתגר הראשון שלו כסגן שר התקשורת יהיה לייצר תקשורת עם גפני".

