כל בעיה מורכבת מזמינה ניסיון למצוא פתרון, אך הגבול בין חשיבה יצירתית לבין קטסטרופה מוחלטת הוא לעיתים דק מאוד. והשבוע ב"דבר השבוע", מגיש התוכנית משה מנס מקדיש את הפרק לעולם המרתק של בעיות ופתרונות – מהברקות יצירתיות ועד לכישלונות הזויים ומצחיקים.

בין מיתוס למציאות: אין פתרונות קסם

רבים מכירים את הסיפור המפורסם על המרוץ לחלל: האמריקאים השקיעו מיליוני דולרים בפיתוח עט שכותב באפס כבידה, בעוד הרוסים פשוט השתמשו בעיפרון. אלא שמדובר במיתוס אורבני ותו לא. כתיבה בעיפרון בחלל מייצרת שבבי עץ ואבקת גרפיט, שעלולים לחדור לרכיבים אלקטרוניים ולגרום לקצרים קטלניים. המציאות היא שפתרונות אמיתיים דורשים עבודה קשה, עקבית ומדויקת.

כשפתרון יצירתי הופך למטר של שומן: הלווייתן מאורגון

אם מחפשים פתרון גרוע במיוחד, נובמבר 1970 מספק את הבלתי ייאמן. לווייתן ראשתן באורך 14 מטרים ובמשקל 8 טונות שנפלט לחוף בפלורנס, אורגון, הציב אתגרי פינוי מורכבים. מהנדס הכבישים ג'ורג' תורנטון הגיע להחלטה "הגיונית": לפוצץ אותו בחצי טון דינמיט כדי שגל ההדף יפורר אותו והשחפים יאכלו את השאריות.

למרות אזהרותיו המוצדקות של מומחה החבלה ואלטר אומנהופר, תורנטון לחץ על המתג. התוצאה הייתה קטסטרופלית: במקום להפוך לאבק, גשם בלהות של חתיכות בשר וסירחון נורה לכל עבר. חתיכת שומן מפלצתית מעכה לחלוטין את מכונית האולדסמוביל החדשה של אומנהופר המודאג, והשחפים נמלטו בבהלה. התיעוד הוויראלי של הכתב פול לינמן מרשת KATU-TV הפך להיסטוריה טלוויזיונית, והוליד נוהל חדש: לעולם לא מפוצצים לווייתנים.

עוד בתוכנית: אורחים מפתיעים ונושאים מגוונים.

בעיות ופתרונות בחינוך: אריאל שרפר על אתגרי המערכת והדרכים היצירתיות להתמודד איתם.

קולות הימים הנוראים: החזן גרשון שטיין על ההכנות הווקאליות והרוחניות לקראת תפילות ראש השנה ויום כיפור.

פינת לפנצאון: יוסי חיים מימון בזווית ייחודית ומפתיעה.

מאחורי הקלעים של הפוליטיקה: יוסי עבדו עם תיעוד שטח מרתק מתוך הבחירות בליכוד.