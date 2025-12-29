כיכר השבת
דבר ראשון | תוכנית מלאה

חזאי 'כיכר' מלחיץ ומסביר על הסערה הנוכחית | מדוע חרדים עובדים לא לומדים?

מה אתם מעדיפים, קיץ או חורף ומדוע? | למה לפוליטיקאים החרדים יש אינטרס לעלות את גיל הפטור והדבר החיובי היחיד שבנט עשה | איך פרצו לנייד של ראש הממשלה לשעבר וההנחיות החדשות של השב"כ |מקום 670 בעולם ניצח את האישה מס' 1 - האם זה רק בגלל שהוא גבר? |  בן הקיבוץ על הנרצחת בפיגוע האחרון | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)

1תגובות

תוכנית '' היום (שני), בהגשתם של יוסי סרגובסקי ומשה מנס מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית בעקבות הפריצות לטלפונים של כמה בכירים בכיר שב"כ לשעבר עמית אסא עם ההוראות חדשות של השב"כ בכל הנוגע לשמירה על טלפונים אישיים ולהתפתחויות בתחום.

בנוסף, הסוער בעיצומו וחזאי הבית של התוכנית עופר רענן מסביר לנו מה קורה ולהיכן פנינו מועדות, למה החורפים קשים יותר והאם יש ירידה שנתית במשקעים.

ובכותרות היום: מלחמת המינים במשחק הטניס, איך בעלי חיים מסתדרים במזכ האוויר הזה,, משפטי נתניהו, ושיח ער סביב נושא לימוד התורה והיציאה לשוק העבודה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
עבודה לפרנסה זה לא חסרון ולא פגם בכל הדורות עבדו הרוב הגדול של היהודים כולל הרבה מגדולי הדורות תנאים ואמוראים וגדולי ישראל בעל הדורות ומי שעובד חייב לקבוע עתים לתורה בכל יום אם הוא מבין בלימוד שיקח חברותא לשעתיים או שלוש כמה שיכול ומי שלא יכול ילך לשיעור. וזה לא אמור בשום אופן לפגוע ביהדותו או ביר
שלומי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדבר ראשון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר