תוכנית 'דבר ראשון' היום (שני), בהגשתם של יוסי סרגובסקי ומשה מנס מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.
והיום בתוכנית בעקבות הפריצות לטלפונים של כמה בכירים בכיר שב"כ לשעבר עמית אסא עם ההוראות חדשות של השב"כ בכל הנוגע לשמירה על טלפונים אישיים ולהתפתחויות בתחום.
בנוסף, מזג האוויר הסוער בעיצומו וחזאי הבית של התוכנית עופר רענן מסביר לנו מה קורה ולהיכן פנינו מועדות, למה החורפים קשים יותר והאם יש ירידה שנתית במשקעים.
ובכותרות היום: מלחמת המינים במשחק הטניס, איך בעלי חיים מסתדרים במזכ האוויר הזה,, משפטי נתניהו, ושיח ער סביב נושא לימוד התורה והיציאה לשוק העבודה.
