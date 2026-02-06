ימים הפכפכים לפנינו - כך עולה מתחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.

היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, בעננות בגובה בינוני ורב. יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית בעננות בגובה בינוני ורב, בצפון הארץ יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

בשבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית בעננות בגובה בינוני ורב, בצפון הארץ עדין יתכן גשם מקומי. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בעיקר בהרים ינשבו רוחות ערות. ייתכן אובך.

המחצית הראשונה של שבוע הבא תהיה בסימן של עליה מחודשת בטמפרטורות שיחזרו להיות גבוהות מהרגיל, אבל ככל הנראה לא צפוי לרדת גשם לפחות עד אמצע השבוע, אז יתכן ושוב נראה גשם בצפון הארץ.

ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עם עלייה בטמפרטורות. חם מהרגיל לעונה. בעיקר בהרים ינשבו רוחות ערות. עדיין ייתכן אובך.

ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות.