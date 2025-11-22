תוכנית 'דבר השבוע' והשבוע בהגשת יוסי סרגובסקי מביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים ופנאל פרשנים שאתם לא רוצים לפספס.

והערב בתוכנית; אחרי שבמהלך השבועיים האחרונים, נרשמו מספר אירועים בהם בחורים מהמגזר החרדי בחרו לנהוג באלימות נגד חברי כנסת מש"ס, בנוגע להסדרת מעמדם של בני הישיבות וחקיקת חוק גיוס. מה חושבים בציבור הכללי על הסערה ההולכת וגואה בציבור הישראלי והחרדי? וגם, עימות פנים חרדי באולפן.

בנוסף, אחרי שבמהלך השבוע הכריזה הממשלה כי לא תוקם ועדת חקירה ממלכתית, ובמקומה תוקם ועדת חקירה לאומית, מה ההשלכות של כל אחת מוועדות החקירה ומה חושב האח השכול בנושא?

והיום בפאנל: רס"ר שלומי דמרי ששכל את אחיו דן הי"ד בשביעי באוקטובר וממייסדי מפלגת 'המילואימניקים'. יוסף חיים מימון - עיתונאי ואיש תקשורת בכיר. דולב דווידוביץ' אתאיסט בעברו, אברך כולל בהווה, ומסבירן ברשתות החברתיות. ונחום פרי העורך הפוליטי של אתר 'סרוגים'.

ולסיום: פינת לפנצ'יאון בהגשתם של משה מנס ויוסף חיים מימון, תוכן פיקנטי במיוחד, שיפתח לכם את השבוע בטוב.

תחקיר הפקה וכתיבת תוכן: נריה סעדיה ויוסי סרגובסקי