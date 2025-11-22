כיכר השבת
עימות חריף על גיוס חרדים | ומה חושב האח השכול על ועדת חקירה ממלכתית?

השבוע בתוכנית, המסבירן החרדי תוקף את הציונות הדתית "33% מורידים את הכיפות בצה"ל" | האח השכול קורא לגייס חרדים וחושף את דעתו בנוגע לוועדת חקירה ממלכתית | פינת לפנצ'יאון פיקנטית במיוחד | (דבר השבוע) צפו

4תגובות
(צילום: נריה סעדיה)

תוכנית 'דבר השבועוהשבוע בהגשת יוסי סרגובסקי מביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים ופנאל פרשנים שאתם לא רוצים לפספס.

והערב בתוכנית; אחרי שבמהלך השבועיים האחרונים, נרשמו מספר אירועים בהם בחורים מהמגזר החרדי בחרו לנהוג באלימות נגד חברי כנסת מש"ס, בנוגע להסדרת מעמדם של בני הישיבות וחקיקת . מה חושבים בציבור הכללי על הסערה ההולכת וגואה בציבור הישראלי והחרדי? וגם, עימות פנים חרדי באולפן.

בנוסף, אחרי שבמהלך השבוע הכריזה הממשלה כי לא תוקם ועדת חקירה ממלכתית, ובמקומה תוקם ועדת חקירה לאומית, מה ההשלכות של כל אחת מוועדות החקירה ומה חושב האח השכול בנושא?

והיום בפאנל: רס"ר שלומי דמרי ששכל את אחיו דן הי"ד בשביעי באוקטובר וממייסדי מפלגת 'המילואימניקים'. יוסף חיים מימון - עיתונאי ואיש תקשורת בכיר. דולב דווידוביץ' אתאיסט בעברו, אברך כולל בהווה, ומסבירן ברשתות החברתיות. ונחום פרי העורך הפוליטי של אתר 'סרוגים'.

ולסיום: פינת לפנצ'יאון בהגשתם של משה מנס ויוסף חיים מימון, תוכן פיקנטי במיוחד, שיפתח לכם את השבוע בטוב.

תחקיר הפקה וכתיבת תוכן: נריה סעדיה ויוסי סרגובסקי

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

3
מאיפה משה הגיע פתאום???
אליה
2
דולב אלוף!
רוני
1
נניח ששליש מהציונות הדתית מורידים כיפה. אז מה? אתם חרדים, כביכול מתהדרים ברמה גבוהה יותר של יראת שמים, ויש לכם מסגרות מיוחדות לחרדים. אם כבר ההשוואה היא למתגייסים מישיבות ההסדר ושם נבדוק כמה הורידו את הכיפה.
דורון
הרבמ''ם אומר שטבע האדם להיות נמשך אחר סביבתו ולכן ירחק מאדם רע. הוא לא כתב שזה רק למי שאין בו יראת שמים אלא כל אדם.
147

