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התוכנית "דבר ראשון" בהגשת משה מנס ושוקי סלומון ממשיכה להביא אל קדמת הבמה את הנושאים הבוערים ביותר בישראל. ממהומות הרכבת הקלה ומסמכי קידוש השם הקיצוניים, דרך מאחורי הקלעים של חוק יסוד לימוד תורה, ועד למחדלים הביטחוניים החמורים ביותר שחשף מבקר המדינה.

מחדל כליאת המחבלים: למה שוחרר מנהל בית החולים שיפא? והיום בתוכנית אירחו מנס וסלומון את עו"ד גיל מיינר ממערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה. הרקע: דוח מבקר מדינה חריף שחשף כי מדינת ישראל שחררה מחבלים בעלי רמת סיכון לחופשי, פשוט כי לא היה לה איפה לשים אותם. משה מנס: "שוקי, דוח של מבקר המדינה מתפרסם ואחד הדברים שתופסים לי את תשומת הלב זה עובדה הזויה שבגלל שחסר מקומות כליאה שחררו מחבלים. המנהל של בית החולים שיפא למשל שוחרר!" האמת על ביצים וחלבון שאף אחד לא מספר לכם משה מנס | 08.06.26 שוקי סלומון: "זה הזוי... מצד שני מה רצית שיעשו? צריך לשחרר מישהו. אבל היית רוצה שישחררו רוצחים? כולם צריכים להיות בכלא." עו"ד גיל מיינר עשה סדר בנתונים והסביר שהמחדל התחיל הרבה לפני שפרצה מלחמת "חרבות ברזל": גרעון כרוני במקומות כליאה ישראל נכנסה למלחמה עם חוסר של מעל 1,000 מקומות כליאה בשב"ס. הצפת המערכת עם פרוץ הקרבות, כמות האסירים הביטחוניים זינקה מ-5,000 לכ-10,000. חוסר תיאום היסטורי מאז שנת 2006 צה"ל לא העביר לשב"ס אומדן לגבי כמות האסירים הצפויה בעת מלחמה, ושב"ס פעל ללא תרחיש ייחוס מוסדר. אז איך שוחרר מנהל שיפא? מיינר מסביר כי בעקבות עתירות לבג"ץ על מתקן "שדה תימן", המל"ל פנה לגופי הביטחון בבקשה לבחון שחרור אסירים שאינם מוגדרים "עם דם על הידיים". עם זאת, המבקר העיר בדוח כי ההשפעה התודעתית של שחרור מנהל בית חולים שמתחתיו נחפרו מנהרות טרור – לא נלקחה בחשבון. "לו היו שוקלים זאת, כנראה מנהל שיפא לא היה משוחרר", הודה מיינר. לגבי אסירי הנוחבה, ציין מיינר כי החקירה מסועפת ומורכבת, אך המבקר ממליץ להאיץ את התהליך ולהעמידם לדין בהקדם. המציאות ההזויה של הרחוב החרדי: בין רמת שלמה למסמך "הפקדתי" התוכנית עסקה באריכות בתסיסה ברחוב החרדי, שמגיעה לעיתים לנקודות קיצון אבסורדיות. הראשונה שבהן – מהומה ברמת שלמה, שבה אברך קיבל דו"ח תנועה רגיל לחלוטין, אך עוברי אורח שחשבו שמדובר באירוע על רקע צבאי/גיוס הציתו מהומה במקום. אך הסיפור הגדול באמת מגיע מאתרי העבודות של הרכבת הקלה. כתב כיכר השבת, חיים רוזנבוים, הביא תיעוד בלעדי של התארגנות חדשה המכנה את עצמה "הפקדתי". משתתפי קבוצה זו חותמים על מסמך מניפסט קיצוני, המצהיר על נכונותם לשבת בבית האסורים למען המטרה. מתוך מסמך החתימה של "הפקדתי" שנחשף בתוכנית: "נעשה ונשמע אמרו כאחד גם אני מצטרף בליגיונו של מלך 'הפקדתי שומרי לגיונים' להגן על ירושלים עיה"ק מידי מחלליה במסיר"נ... והנני מקבל על עצמי... להיות מוכן לשבת בבית האסורים ע"ד כבוד שמו יתברך... נצא להפגנות זעם יומיות... בראש הציבור יצאו בגאון חבורה של מוסרי נפש עם טלית ותפילין (וללא דברים מיותרים בכיסים) למנוע בגופם בעד המשחית ובמטרה להעצר... המציאות הוכיחה שלא לשתף פעולה כלל עם מבקשי רעתינו, דהיינו לא למסור פרטים וכ"ש שלא לחתום על שום הרחקה". התארגנות זו מציגה אתגר לא פשוט לכוחות הביטחון, כאשר המטרה המוצהרת של המפגינים היא להיעצר במכוון כדי לייצר כותרות ומחאה קבועה.

כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה ( (צילום: שמואל דריי) )

פוליטיקה: הנוסח המרוכך של חוק יסוד לימוד תורה

בזירה הפוליטית, מליאת הכנסת צפויה לאשר בקריאה טרומית את "חוק יסוד: לימוד תורה". עם זאת, בתוכנית נחשף כי מאחורי הקלעים בליכוד ובקואליציה פועלים לריכוך משמעותי של החוק כדי להפחית את הביקורת הציבורית הציבורית הנוקבת.

השינוי המרכזי שנחשף: הסעיף המושווה בין לומדי תורה ללוחמי צה"ל – יוסר. הנוסח המקורי שקבע כי "מי שיקבלו על עצמם להתמסר ללימוד תורה לתקופה משמעותית ייחשבו כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי" לא ייכלל בחוק הסופי, במטרה להרחיב את חזית התמיכה הציבורית ולמנוע פגיעה ברגשות הלוחמים ובני משפחותיהם.

תורת המשחקים: האם איראן קרובה לקריסה כלכלית?

האם האיראנים עם היד על העליונה? ד"ר כפיר תשובה, מומחה לקבלת החלטות ותורת המשחקים (מרצה במכללה האקדמית רמת גן), מציע זווית ראייה הפוכה לחלוטין ומפתיעה במיוחד.

האינטרס הוא מצור, לא מלחמה: ד"ר תשובה מסביר כי המצור הכלכלי חונק את האיראנים, שכן 80% מהכנסותיהם מבוססות על נפט. המצב הזה מעולה לאמריקאים ולישראל כי הוא "לא עולה לנו כסף".הסובלנות של טראמפ: לטענתו, ירי הטילים והעלאת ההימור מצד איראן הם סממנים של ייאוש וניסיון לנהל משא ומתן תחת אש. אם הממשל האמריקאי בהובלת טראמפ לא יירתע ממחירי הנפט וימשיך במצור, איראן תגיע לנקודת קריסה כלכלית ותאלץ לחתום על הסכם בתנאים מערביים.

המהפכה השקטה: החרדים שכובשים את פסגת ההייטק העולמית

מול התיעודים על ההפגנות ברכבת הקלה, הציג שוקי סלומון את הצד השני והמרתק של המגזר – השילוב המנצח של הציבור החרדי בתעשיית ההייטק. באולפן התארח רב משה פרידמן, מייסד ארגון "קמטק" (Kamatech), לרגל ציון עשור לפעילות הארגון באירוע הוקרה מיוחד בבית נשיא המדינה.

כיום, כ-8% ממגזר ההייטק הישראלי הם חרדים וחרדיות. בכנס בבית הנשיא ישבו בכירי התעשייה, כמו פרופ' אמנון שעשוע, ושמעו על חסידי גור שגייסו השנה 35 מיליון דולר ועל נשים חרדיות מסמינרים שמנהלות מערכות מורכבות בענקית הטכנולוגיה Apple.

משה מנס: "תמיד אמרו לי בחיידר שאם תלמד גמרא תוכל להצליח בכל תחום. עד כמה זה נכון?"

משה פרידמן: "מנכ"ל מייקרוסופט אמר לי לפני 10 שנים: אנו צריכים אנשים חכמים שיודעים ללמוד, לשאול שאלות ולנתח. לאדם חרדי, גם אם לא למד באוניברסיטה, יש יכולת למידה וניתוח פנומנלית... בעידן הבינה המלאכותית (AI), מה שמחפשים זה אנשים חכמים שיודעים לחשוב ולנתח, וזה בדיוק מה שיש לנו בציבור החרדי. המטרה שלנו היא שהם ייכנסו להייטק, אבל יישארו חרדים מלאים."

בריאות: אשליית הסיגריות האלקטרוניות מתנפצת

לסיום, התוכנית הביאה נתונים מדאיגים ביותר מתוך דוח משרד הבריאות המעודכן: 33 ישראלים מתים מדי יום ביומו מנזקי עישון – נתון המהווה כ-23% מכלל התמותה השנתית בישראל.

בנוסף, מחקר מטא-אנליזה מקיף שפורסם בכתב העת המדעי היוקרתי npj Primary Care Respiratory Medicine (שניתח נתונים של למעלה מ-4.3 מיליון משתתפים) ניפץ את האשליה שסיגריות אלקטרוניות הן חלופה בטוחה: סטטוס משתמשהעלייה בסיכון ללקות במחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) משתמשים אקטיביים בסיגריות אלקטרוניות47.3% יותר בהשוואה ללא-מעשניםמשתמשי עבר (שאידו בעבר והפסיקו)76.6% יותר בהשוואה ללא-מעשנים

הנתונים המדהימים הללו מוכיחים כי הנזק למערכת הנשימה והריאות מותיר חותם קבוע והרסני, גם שנים ארוכות לאחר שהמשתמש הפסיק לאדות. המסקנה של מנס וסלומון ברורה: הגיע הזמן להפסיק להאמין לשיווק ה"ירוק" והנקי של חברות הטבק.