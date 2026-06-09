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המערכה מתחדשת; בזמן שהטילים שרקו בשמיים מאות קנאים התכנסו לכינוס חירום

בעיר הקודש ירושלים אין רגע דל של מנוחה: בעוד המדינה כולה סוערת סביב חוק הגיוס, ובזמן שבליל ראשון שמי המדינה התמלאו בטילים מאיראן - התכנסו מאות קנאים מעיה"ק לכינוס חירום • בכינוס הוכרז על התחדשות המערכה הישנה נגד מעבר הרכבת הקלה בציר בר אילן • מי הרבנים שהשתתפו ומה התוכניות להמשך? שמואל דריי השתתף ומגיש תיעוד (חרדים)

13תגובות
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)

אם חשבתם שהכותרות בציבור החרדי מתמלאות רק בסוגיית גיוס בני הישיבות או באזעקות והמתח הביטחוני, טעות בידכם. לחוגי הקנאים ב יש תמיד מלאי מספיק של מערכות למען קודשי ישראל, וגם אם בעיות הגיוס ייפתרו, המערכות המקומיות לעולם אינן נרדמות.

הוכחה חותכת לכך התקבלה בליל ראשון האחרון. בעוד סערת הגיוס בעיצומה, ובזמן המדויק שבו איראן מימשה את איומיה ופתחה במתקפת טילים על מדינת ישראל, התכנסו מאות מתושבי ירושלים העומדים על משמרת הקודש לכינוס סוער במיוחד.

הכינוס, תחת השם 'הפקדתי', עסק כולו בהתחדשות המערכה הציבורית נגד המשך עבודות סלילת הרכבת הקלה בציר בר אילן המרכזי שבלב השכונות החרדיות בירושלים.

כזכור, מדובר באחת המערכות הממושכות והסוערות ביותר שידעה הבירה בשנים האחרונות. לטענת המפגינים והרבנים המובילים את הקו התקיף, מעבר של הרכבת הקלה בלב השכונות החרדיות צפוי לשנות את צביון האזור, להביא איתו זרימה של קהל שאינו תואם את רוח השכונה, ובכך לפגוע קשות בקדושת ירושלים ובצניעותה.

בכינוס השתתפו דמויות בולטות מחוגי "העדה החרדית" והפלגים הקנאיים, ובהם האדמו"ר ממשכנות הרועים והגאון רבי יהושע דוד טורצ'ין, לצד רבנים ודיינים נוספים מהחוגים השונים.

המתאספים הרבים גדשו את האולם והאזינו בקשב רב לשורת נאומים, דברי קנאות והסברים מפי דרשנים ומגידי מישרים. הנואמים הסבירו בארוכה את חומרת העניין לשיטתם, ועמדו על הצורך הדחוף בריענון השורות וגיוס כוחות מחודשים להמשך פעילות המערכה ברחובות.

המארגנים הבטיחו כי למרות המצב הביטחוני והפוליטי, הציבור המקומי לא ייתן לעבודות לעבור בשקט, וההתנגדות בשטח צפויה לעלות מדרגה.

כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)

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ירושליםהרכבת הקלהכינוס חירוםהאדמו"ר ממשכנות הרועיםהרב יהושע דוד טורצ'ין

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11
...
משועוממים
אני נגד אלימות אבל בכנות האם השכונות החרדיות הישנות בירושלים חייבות לחילוניות
לוי
10
אלימות אסורה אבל מישהו יכול להסביר למה תושבים לא יכולים להתנגד בחתימות ובצורה חוקית האם בקריית ספר או ביתר נסכים לרכבת שמכניסה חילונים בלי צניעות צמוד לבית בבקשה קצת יושר
שלום
לא הבנתי. לכל מקום אחר בירושלים - חרדים יכולים להכנס? ולתל אביב ? גם אם הלבוש שלהם לא תואם את רוח המקום? האם קבוצה של סיקים עם תרבוש על הראש יכולה חופשי להכנס לכל מקום? או קבוצה של נשות הטאליבן - יכולה חופשי להתנחל בפארק שעשועים בבית הכרם?
רונה
9
אשרי האיש אשר לא הלך
ba
8
אנרכיסטים משועממים בדיוק כמו אנשי קלפן.
משה
7
עיכוב יציאה מהארץ הליכי משפטיים שלא יגמרו לעולם זה מה שיעשה את העבודה . בסוף מדובר באנשי שהולכים לשנורר בחול וזה עיקר המנוף מולם
יון
6
אני זוכר אותם, הם היו העגלונים שהפגינו נגד הטרקטורים.
יוסי
5
חייב להיות שמישהו מתפרנס מזה...
ככה זה
4
הכלל הוא מה שלא הולך בכוח הולך ביותר כוח, תלמדו מהפלג
אפשטיין חרדק
3
כן אני בטוח שיש מלא חילונים שמתים לעבור למאה שערים ולגאולה😂, חבורה של משועממים.
ליעד
2
צדיקים. השרידים האחרונים שנשארו איתן נגד דורסנות ממסדית
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