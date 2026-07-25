כיכר השבת
מציאות נפיצה ביו"ש

סיר לחץ מתפוצץ: בפיקוד המרכז מתריעים על מציאות נפיצה ביו"ש

בפיקוד המרכז מזהירים בהערכת מצב דרמטית כי למרות פעילות הסיכול המאסיבית של כוחות הביטחון נגד תשתיות הטרור, האיום מצד גורמים עוינים באיראן ובטורקיה, יחד עם התפשטות המאחזים והתחמשות החוליות המקומיות, מעמיד את הגזרה בפני סכנת התלקחות קשה (צבא וביטחון)

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(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

בעקבות הפיגוע הקטלני בכפר תל והתרעות חמורות על הסלמה חסרת תקדים בגזרה, קצין בכיר בפיקוד המרכז חושף בשיחה דרמטית את המציאות הנפיצה בשטח: "סיר לחץ דינמי שמאיים להתפוצץ בכל רגע". על פי הפרסום באתר 'וואלה', מערכת הביטחון מזהה הכוונה זרה מטהרן ואנקרה, הזרמת כספי מסיבית והברחות אמצעי לחימה מתקדמים.

"מתחת לרדאר של הכותרות השגרתיות, יהודה ושומרון בוערות באש גלויה וסמויה כאחד", מסר הקצין הבכיר. לדבריו, מערכת הביטחון, השב"כ ומג"ב פועלים ללא הפסקה לפירוק תשתיות טרור, אך ברקע מרחף ללא הפוגה איום המפגע הבודד וההתארגנויות המקומיות המנצלות כל פירצה כדי לפגוע באזרחים ובחיילים.

הטביעה הזרה: טהרן ואנקרה מכוונות את הטרור

מאז מבצע "שאגת הארי", המערכה הצבאית הרחבה שהתקיימה בשומרון, מזהה מערכת הביטחון נסיקה ברורה בהיקף הטרור המתפתח בשטח. ההכוונה הזרה כוללת לא רק הברחות אמצעי לחימה מתקדמים, אלא גם הזרמה מסיבית של כספי טרור, שחלקם הגדול מתנהל במרחב הדיגיטלי כדי לחמוק מעיני הרשויות ואבטחת קו התפר.

על פי הנתונים שנמסרו, הכוונה זו מגיעה בין היתר מגורמים עוינים בעזה, טהרן ואנקרה. וטורקיה מנצלות את המרחב הדיגיטלי להעברת כספים ולהכוונת תשתיות טרור מקומיות, תוך ניצול הפירצות הטכנולוגיות והקשיים בפיקוח על התנועה הכספית הדיגיטלית.

תגבור כוחות דחוף: חטיבות נוספות ליו"ש

בעקבות ההסלמה והפיגוע הקטלני בכפר תל, שבו נהרגו רס"ן יובל עזרא ורס"ר בניהו מלט, הרמטכ"ל קיבל החלטה לצמצם סד"כ בגבולות אחרים ולהעביר תגבורות משמעותיות לאוגדת יו"ש, בפיקודו של תא"ל קובי הלר. ההחלטה מגיעה על רקע הערכת מצב חמורה שהצביעה על צורך דחוף בחיזוק הכוחות בגזרה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הורו על שורת צעדים נרחבת, הכוללת הריסה מיידית של בית המחבל שביצע את הפיגוע, פעולה עוצמתית בכפרים המהווים מוקדי טרור, ומעצרים נרחבים של מבוקשים. כוחות כבר החלו בפעילות מבצעית אינטנסיבית במהלך הלילה במספר מוקדים, ונעצרו יותר מ-80 מבוקשים שהסיתו לטרור ולביצוע פיגועים.

יובל עזרא הי"ד (צילום: דובר צה"ל)

אתגר ההתיישבות: מאחזים חדשים ומשאבי ביטחון

אתגר הגנה נוסף נובע מהתרחבות ההתיישבות ביהודה ושומרון. לצד יישובים חדשים ועשרות מאחזים וחוות המפוזרים בשטח, כוחות צה"ל נדרשים להשקיע משאבים עצומים באבטחת מרחבים רגישים תוך כדי ניהול שוטף של חוק וסדר מול אירועים מאתגרים בשטח השומרון ובנימין.

הקצין הבכיר הדגיש כי המערכה הביטחונית הנוכחית מחייבת איזון עדין בין הגנה על אזרחים, פעולות מבצעיות נגד תשתיות טרור, ושמירה על יכולת התמרון הצבאית בכל רחבי הגזרה. "אנחנו בקרב בלימה כפול", אמר, "מול תשתיות טרור מאורגניות ומול רשתות הברחה זרות המונעות ישירות מאיראן ומטורקיה".

מערכת הביטחון ממשיכה בפעילות אינטנסיבית לאיתור ופירוק תשתיות הטרור, תוך הדגשה כי המאבק הנוכחי הוא ארוך טווח ומחייב ערנות מתמדת. עדכונים נוספים בהמשך.

בניהו מלט הי"ד (צילום: דובר צה"ל)
צה"לטרוראיראןישראלטורקיהיהודה ושומרוןפיקוד המרכז

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4
בוקר טוב אליהו. זה שעד כה האוייב לא פתח במתקפה וטבח עלינו, זה נס. מאפשרים להם להתחמש ולהתאמן עוד ועוד, להצטייד במשוריינים! ששום כיתת כוננות לא תוכל לעצור בנשק קל (צריך בשביל זה נשק נגד טנקים - נ״ט), ולא עושים כלום לעצור את זה מראש. כי לפי אייזנקוט (כמייצג את התפיסה הצבאית) ״הבא להרגך השכם להורגו״ זו
עש
לנו כחרדים יש צד ישר מול הגוי... אין מתיחות ושנאה מצד שני אין חיבור ואהבה צריך להפיץ דעת תורה אמיתית וזה יעזור ליהודים
חרדי
3
הרמטכ"ל קיבל החלטה לצמצם סד"כ בגבולות אחרים ולהעביר תגבורות משמעותיות לאוגדת יו"ש! עוד אדיוט! הפתרון הנכון, יותר נשק לתושבי הישובים ושינוי דרסטי בהוראות הפתיחה באש. אבל מה מצפים כשגולם מתמנה לרמטכל?
מישהו ששרת בצבא
2
צריך לפרק את הרשפ וךהשתלט על כל השטחים לשלוט בהם ביד חזקה רק ככה זה יגמר בינתיים עם אנשים כמו אבי בלוט וחבריו רק מחכים לאסון הבא
מדינה מטומטמת
1
זה סיבה לגיוס? או סיבה לאי גיוס? כיון שגם ככה שום צבא לא יעזור!! את מי שעוצרים עושים לו נונונו ומשחררים אותו.. זה אפילו לא קירקס! זה התעללות מצד הממשל ובגץ בחסות הלחץ הבינ" ל,, התעללות בחיילים ובעם!! בגלל זה הם מחפשים חרדים,, הם מבינים שלהצגה הזאת צריך קורבנות! אני אומר שיחפשו ת'חברים שלהם! אין שום
יהודי

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