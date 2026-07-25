סיר לחץ מתפוצץ: בפיקוד המרכז מתריעים על מציאות נפיצה ביו"ש

בעקבות הפיגוע הקטלני בכפר תל והתרעות חמורות על הסלמה חסרת תקדים בגזרה, קצין בכיר בפיקוד המרכז חושף בשיחה דרמטית את המציאות הנפיצה בשטח: "סיר לחץ דינמי שמאיים להתפוצץ בכל רגע". על פי הפרסום באתר 'וואלה', מערכת הביטחון מזהה הכוונה זרה מטהרן ואנקרה, הזרמת כספי טרור מסיבית והברחות אמצעי לחימה מתקדמים.

"מתחת לרדאר של הכותרות השגרתיות, יהודה ושומרון בוערות באש גלויה וסמויה כאחד", מסר הקצין הבכיר. לדבריו, מערכת הביטחון, השב"כ ומג"ב פועלים ללא הפסקה לפירוק תשתיות טרור, אך ברקע מרחף ללא הפוגה איום המפגע הבודד וההתארגנויות המקומיות המנצלות כל פירצה כדי לפגוע באזרחים ובחיילים.

הטביעה הזרה: טהרן ואנקרה מכוונות את הטרור

מאז מבצע "שאגת הארי", המערכה הצבאית הרחבה שהתקיימה בשומרון, מזהה מערכת הביטחון נסיקה ברורה בהיקף הטרור המתפתח בשטח. ההכוונה הזרה כוללת לא רק הברחות אמצעי לחימה מתקדמים, אלא גם הזרמה מסיבית של כספי טרור, שחלקם הגדול מתנהל במרחב הדיגיטלי כדי לחמוק מעיני הרשויות ואבטחת קו התפר.

על פי הנתונים שנמסרו, הכוונה זו מגיעה בין היתר מגורמים עוינים בעזה, טהרן ואנקרה. איראן וטורקיה מנצלות את המרחב הדיגיטלי להעברת כספים ולהכוונת תשתיות טרור מקומיות, תוך ניצול הפירצות הטכנולוגיות והקשיים בפיקוח על התנועה הכספית הדיגיטלית.

תגבור כוחות דחוף: חטיבות נוספות ליו"ש

בעקבות ההסלמה והפיגוע הקטלני בכפר תל, שבו נהרגו רס"ן יובל עזרא ורס"ר בניהו מלט, הרמטכ"ל קיבל החלטה לצמצם סד"כ בגבולות אחרים ולהעביר תגבורות משמעותיות לאוגדת יו"ש, בפיקודו של תא"ל קובי הלר. ההחלטה מגיעה על רקע הערכת מצב חמורה שהצביעה על צורך דחוף בחיזוק הכוחות בגזרה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הורו על שורת צעדים נרחבת, הכוללת הריסה מיידית של בית המחבל שביצע את הפיגוע, פעולה עוצמתית בכפרים המהווים מוקדי טרור, ומעצרים נרחבים של מבוקשים. כוחות צה"ל כבר החלו בפעילות מבצעית אינטנסיבית במהלך הלילה במספר מוקדים, ונעצרו יותר מ-80 מבוקשים שהסיתו לטרור ולביצוע פיגועים.